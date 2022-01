Michael Rufer ist neuer Chefarzt der Klinik Zugersee

oberwil Dem neuen Chefarzt der Klinik Zugersee ist die Nachwuchsförderung ein besonderes Anliegen Seit August 2021 ist Michael Rufer Chefarzt der Klinik Zugersee und Mitglied der Geschäftsleitung Triaplus. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Michael Rufer ist seit August 2021 Chefarzt der Klinik Zugersee. Bild: Matthias Jurt (Zug, 22. Dezember 2021)

«Geplant war, sachte einzusteigen und den Klinikalltag zuerst kennen zu lernen und mit den Mitarbeitenden Gespräche zu führen», sagt Michael Rufer (54). Er ist seit Mitte August letzten Jahres Chefarzt der Klinik Zugersee und Mitglied der Geschäftsleitung Triaplus. Rufer trat damit die Nachfolge von Josef Jenewein an. Doch Zeit, den Alltag zu beobachten, hatte Rufer kaum: «Aufgrund von Personalmangel, wie er in verschiedenen Kliniken und ebenso hier ein Problem darstellt, und der zusätzlichen Belastungen für fast alle Klinikmitarbeitenden durch die Coronasituation, war ich schnell mittendrin und gefordert, Entscheidungen zu treffen.» Eine Herausforderung, räumt er ein, aber eine lohnende Aufgabe.

Was ihm dabei sehr positiv auffiel, war die Teamarbeit und das grosse Engagement für die Patientinnen und Patienten. Das wurde stets in den Vordergrund gestellt.

«Wir haben im Team mit verschiedenen Berufsgruppen Lösungen erarbeitet, was mir persönlich wichtig ist.»

Die Klinik Zugersee war jüngst den Vorwürfen ehemaliger Mitarbeitenden ausgesetzt, die von schwierigen Zuständen sprachen. Rufer weiss darum, den Beschwerden wird nachgegangen. Er erklärt jedoch, dass er von den derzeit Beschäftigten überwiegend positive Rückmeldungen bekommen hat.

Näher an der Praxis

Der Grund, weshalb Michael Rufer sich um die Stelle als Chefarzt beworben hat, war der Wunsch, näher an der Praxis zu sein. Bis 2017 arbeitete Rufer 13 Jahre als Leiter des Ambulatoriums und ab 2008 auch stellvertretender Klinikdirektor der heutigen Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik am Zürcher Universitätsspital. Anschliessend war er als Chefarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich tätig. Der Chefarzt erklärt:

«Das Wissen, das an den Universitäten ausgearbeitet wird, möchte ich nun in den klinischen Alltag einbringen.»

Sich in der Klinik Zugersee einzubringen, sei deshalb auch ein persönlicher Grundsatzentscheid, den er sehr bewusst getroffen hat, um einen neuen Weg im Berufsleben zu nehmen.

Michael Rufer liegt die Nachwuchsförderung am Herzen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 22. Dezember 2021)

Die Klinik Zugersee sieht er als geeigneten Ort, um sein Wissen einzubringen und gemeinsam mit Mitarbeitenden das Arbeitsumfeld weiterzuentwickeln. Eines seiner Ziele ist, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Behandlung zu integrieren. Dazu zählt, neue Therapieansätze bei Ängsten, Zwängen und Depressionen anzuwenden – oder ganz grundsätzlich die auf Leitlinien basierenden Therapiekonzepte so individuell wie möglich zu gestalten. Die Wissenschaft ist Michael Rufer nicht nur aus seinen vorangehenden Stellen, sondern auch aufgrund seiner weiterhin bestehenden universitären Kooperationen nahe.

«In der Klinik Zugersee läuft bereits vieles gut, dennoch gibt es in gewissen Bereichen Potenzial zur Entwicklung.»

Dazu passt auch, dass es Überlegungen gibt, die Angebote der Klinik in Zukunft zu erweitern. Als Beispiel nennt Michael Rufer ein mögliches tagesklinisches Angebot.

Studierende sollen in Klinikalltag einbezogen werden

Ziele gesteckt hat sich der Psychiater auch, was die Nachwuchsförderung betrifft. Das Personal ist vielerorts knapp in der Schweiz. Seit ein paar Monaten ist die Triaplus AG ein Lehrspital der Universität Luzern. Studierende des Masterstudiengangs in Humanmedizin können so die Psychiatrie und Psychotherapie vertieft kennen lernen. «Was die ideale Gelegenheit bietet, den Studierenden den Klinikalltag näherzubringen», findet Rufer.

Studierende auszubilden und die Verbindung zwischen ihnen sowie den erfahrenen Psychiatern zu schaffen, bedeute kurzfristig wohl mehr Arbeit, helfe der Klinik aber auf lange Sicht: «So wird die Nachfolge sichergestellt und die Patientinnen und Patienten profitieren von gut ausgebildetem Personal. Denn um deren Wohl geht es schliesslich vorderhand. Zudem ist es auch für die Mitarbeitenden motivierend und inspirierend, als Dozierende tätig zu sein.»

In der Klinik Zugersee laufe bereits vieles gut, dennoch gebe es in gewissen Bereichen Potenzial zur Entwicklung, so der Chefarzt Michael Rufer. Bild: Maria Schmid (Oberwil, 12. Januar 2022)

Zugang zu einer erfolgreichen Therapie erfolgt über verschiedene Ebenen

Michael Rufer selbst ist über Umwege auf das Fachgebiet der Psychiatrie gestossen. «Wie bei so vielen ist meine Begeisterung für die psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung erst später gereift. Deshalb ist es mir wichtig, Erfahrungen aus diesem Bereich schon den Studierenden zu vermitteln.» Seine Faszination gilt der zwischenmenschlichen Arbeit:

«Pflegepersonal, Medizinerinnen und Mitarbeitende vieler anderen Berufsgruppen erarbeiten mit den Patienten einen individuellen Weg zur Linderung des Leidensdrucks.»

Wobei nicht nur das therapeutische Umfeld einen wichtigen Beitrag zur Besserung leistet. Manchmal seien es auch ganz andere Faktoren, wie die von der Seelsorge organisierten Konzerte oder Kontakte zwischen den Patientinnen. Rufer erinnert sich an eine besondere Begegnung in der Kapelle, die in der Klinik integriert ist, nach einem Konzert. Ein Teilnehmender habe ihm gesagt, das Konzert habe ihm das Gefühl gegeben, dass er hier in der Klinik Zugersee am richtigen Ort sei. «Das kann ausschlaggebend für eine erfolgreiche Therapie sein und zeigt schön, wie vielfältig der Weg der Behandlung sein kann. Und das begeistert mich an meiner Arbeit.»

