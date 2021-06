Klinik Zugersee meistert Corona-Jahr mit positivem Resultat

Oberwil Klinik Zugersee meistert schwieriges Jahr Das dritte Geschäftsjahr der Triaplus AG forderte viel Flexibilität und Einsatz. Trotzdem gelang es, angefangene Prozesse weiterzutreiben und neue Projekte umzusetzen. Es resultierte ein positives Ergebnis von rund 1,8 Mio. Franken. 17.06.2021, 14.15 Uhr

(fae) Das Geschäftsjahr 2020 zeigt, dass die neue Unternehmensorganisation der Triaplus auch unter erschwerten Bedingungen funktioniert. Die psychiatrische Versorgung der drei Kantone Uri, Schwyz und Zug konnte auch unter schwierigen Voraussetzungen aufrechterhalten werden, wie Triaplus in einer Mitteilung schreibt. Vor allem im zweiten Halbjahr war die Auslastung im stationären und ambulanten Bereich ausserordentlich hoch, insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Entsprechend gross sei die Nachfrage nach dem neuen stationären Angebot für junge Erwachsene in der Klinik Zugersee. Die im Januar 2020 eröffnete Station mit 12 Betten bietet ein umfassendes psychiatrisches Grundversorgungsangebot für Patientinnen und Patienten im Alter von 18 bis 25 Jahren. Seit Januar 2021 gehört nun auch das Alzheimer-Projekt Amnesia-Zug zur Leistungspalette der Triaplus.

Seit Anfang 2020 ist die Klinik Zugersee in drei Behandlungszentren organisiert, welche jeweils dual von einer ärztlichen und pflegerischen Leitung geführt werden. Die Behandlungszentren funktionieren autonom, sind aber zur Erreichung der Gesamtziele der Klinik verpflichtet. Diese duale Führung hat sich in den letzten Monaten bewährt und die Spezialisierung der drei Zentren konnte weiter fortgeführt werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Und per 1. Juli 2020 sind die ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrischen Angebote der Kantone Uri, Schwyz und Zug unter der medizinischen Leitung von Dr. med. Jörg Leeners zusammengeführt worden.

Sehr gut aufgestellt

Im finanziellen Bereich erreichte die Triaplus in ihrem dritten Geschäftsjahr ein erfreuliches Ergebnis von rund 1,8 Mio. Franken und konnte ihre Ziele damit übertreffen, schreibt Triaplus weiter. Das Resultat sei unter anderem auf die aussergewöhnlich hohe Bettenbelegung und die Auslastung aller Ambulatorien im zweiten Halbjahr 2020 zurückzuführen. Die Covid-bedingten Ausfälle im Frühling konnten dadurch zu einem Teil kompensiert werden. Dieser positive Geschäftsabschluss zeigt, dass die Triaplus sehr gut aufgestellt ist.

Schliesslich war das vergangene Geschäftsjahr noch von einem Wechsel geprägt: Der Verwaltungsrat hat Michael Rufer zum neuen Chefarzt der Klinik Zugersee gewählt. Er übernimmt ab Mitte August 2021 die medizinisch-therapeutische Leitung der Klinik Zugersee und ist gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung der Triaplus AG. Er tritt die Nachfolge von Josef Jenewein an, der in Graz eine Professur und Leitung der Universitätsklinik für medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie übernommen hat.