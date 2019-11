Die Rebells machen es unfreiwillig spannend Oberwils Streethockeyaner gewinnen gegen das Schlusslicht Belpa mit 5:0 in der Nationalliga A. Einer ist besonders glücklich darüber. Moritz Hausherr

Oberwils Raphael Enzler (am Ball) erzielte das langersehnte 2:0. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 17. November 2019)

Die Oberwil Rebells empfingen den SHC Belpa zum letzten Heimspiel vor der Winterpause. Was vor einigen Jahren noch ein Spitzenspiel gewesen wäre, war diesmal ein Match auf ungleichem Niveau. Während die Rebells ohne Punktverlust an der Spitze standen, holten die Berner erst einen Punkt und waren Letzter. Diese Verhältnisse waren auch Grund dafür, weshalb die Zuger zuversichtlich waren, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden können. Und dies, obwohl die Rebells nur zu zehnt antraten.

Dazu kam, dass der nominell erste Torhüter der Rebells, Sandro Iten, verletzt ausfiel und Patrick Chakhroun somit zu seinem zweiten Einsatz in der NLA kam. Das talentierte Eigengewächs der Rebells, das in der vergangenen Saison noch für die A-Junioren auflief, trainiert regelmässig mit der ersten Mannschaft. Eingesetzt wurde er bis anhin jedoch ausschliesslich in der NLB. «Ich war sehr erfreut über das Aufgebot. Ich konnte zwar letzte Saison schon einmal für die erste Mannschaft spielen, jedoch war dies nur ein Kurzeinsatz», sagte Chakhroun, der in der 31. Minute für Andrea Pagano eingewechselt wurde. Er sagte:

«Das Niveau ist sicherlich höher als noch bei den Junioren oder auch als jenes in der NLB. Für mich und mein Selbstvertrauen war es hilfreich, dass ich nach meiner Einwechslung gleich ein, zwei Saves machen konnte.»

Viel zu tun hatten in diesem Spiel beide Torhüter der Rebells nicht wirklich. Auch wenn die Rebells nach dem ersten Drittel erst 1:0 führten, waren sie die klar spielbestimmende Mannschaft. Lange Zeit bekundeten die Zuger aber Mühe mit der defensiven Spielweise der Berner. Dies sicherlich auch, weil die Berner grossen Einsatz und Laufbereitschaft zeigten. Zufrieden konnten die Rebells mit ihrem Spiel aber nach dem ersten Drittel sicher nicht sein. Im zweiten Drittel kamen die Zuger zwar besser ins Spiel und hatten auch einige Chancen, Tore resultieren aus diesen aber im zweiten Abschnitt keine.

Der Knoten platzt kurz

Die Devise für den letzten Abschnitt war klar: Aus den Chancen und dem Ballbesitz, den man hatte, endlich mehr Tore zu schiessen. Nach einer längeren Druckphase der Zuger erzielte Raphael Enzler in der 47. Minute das langersehnte 2:0. Nur gut 30 Sekunden später traf Tobias Rohdewald zum 3:0. Dieser Doppelpack bedeutete die Vorentscheidung. In der 53 Minute erhöhte Moritz Hausherr nach einem Doppelpass mit Max Müller auf 4:0, den letzten Treffer schliesslich erzielte Müller selbst.

«Auch wenn ich in diesem Spiel nicht wirklich gross gefordert wurde, war ich zufrieden mit meiner Leistung und hoffe, dass ich diese Saison vielleicht nochmals die Chance kriege, mit der ersten Mannschaft zu spielen», sagte ein glücklicher Torhüter Patrick Chakhroun im Anschluss an die Partie. Er feierte nach seinem ersten längeren Einsatz einen Shutout.