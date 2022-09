Öffentlicher Verkehr Bald läuft jeder zehnte ZVB-Bus mit Strom Die ZVB stellen seit 2019 in Tranchen ihre Flotte auf E-Traktionen um. So bekommt das Transportunternehmen den technischen Fortschritt mitgeliefert. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Elektrobus der Zugerland Verkehrsbetriebe. Bild: PD

Vor kurzem fuhr im Morgenverkehr auf der Gubelstrasse in der Stadt Zug ein Gelenkbus mit Elektroantrieb in Richtung Metalli. Nichts Spektakuläres, aber trotz allem für die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) der Eintritt in eine neue Transportklasse.