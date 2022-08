Die neuen Gelenkbusse der ZVB sind im Kanton Zug unterwegs

Öffentlicher Verkehr Die acht neuen Elektrobusse sind ab sofort im Kanton Zug unterwegs Interessierten gewähren die Zugerland Verkehrsbetriebe im September bei zwei Gelegenheiten Einblick in das Innenleben dieser neusten Fahrzeuggeneration. 23.08.2022, 11.07 Uhr

Die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) bauen die Elektromobilität kontinuierlich aus. Nach eigenen Angaben soll im Jahr 2035 der ZVB-Linienbetrieb «CO 2 -neutral» sein. Zur Flotte stossen nun neu elektrische Gelenkbusse. Insgesamt acht Fahrzeuge haben die ZVB bestellt, die laut Mitteilung diese Tage eintreffen. «Um Erfahrungen im laufenden Betrieb zu sammeln», werden sie ab sofort vereinzelt auf verschiedenen Linien eingesetzt.

So sehen die neuen Busse aus:

Die Integration in den regulären Betrieb sei mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 geplant, wobei die insgesamt zwölf E-Busse vorwiegend auf den Linien 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16 und 41 unterwegs sein würden.

Besondere Perspektive auf die Busse

Mit einer Fachperson über Elektromobilität diskutieren und einen Einblick in das Innenleben eines E-Busses erlangen – diese Möglichkeit bieten die ZVB an ihrem Stand am Zugfäscht vom 3. September sowie am E-Mobilitätstag vom 10. September. Mit einer E-Bus-Brücke werde zudem «ein einmaliger Blick von oben auf den Bus gewährt». (bier)