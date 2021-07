Zug Ein kurzes heftiges Unwetter legt die Zugerbergbahn für Wochen lahm Eine umfassende Analyse bei der Zugerbergbahn ergab, dass die Strecke mehrere Wochen nicht befahrbar ist. Einerseits zogen Murgänge das Trassee in Mitleidenschaft. Auch einer der zwei Wagen der Standseilbahn muss genau unter die Lupe genommen werden. Marco Morosoli 29.07.2021, 14.00 Uhr

Ein Murgang am ZBB-Trassee. Bild: PD

Der Zuger Hausberg ist derzeit nur über die Strasse erreichbar. Stündlich fährt ein Ersatzbus auf den Zugerberg und wieder zurück. Das senkt die Transportkapazität gegenüber der Schiene beträchtlich. Zudem ist es unter diesem Regime nicht möglich, ein Mountainbike auf den Zugerberg zu transportieren. Wie die Zugerbergbahn (ZBB) in einem Presseaussand schreibt, sind noch umfassende Analysen notwendig, um die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Ursache für diesen Unterbruch ist ein heftiges Gewitter, welches am vergangenen Sonntag, 25. Juli, um die Mittagszeit die Ostseite des Zugerbergs verheerte.

Zerlegen und wieder zusammensetzen

Murgänge in der Nähe des Gleisbetts gilt es ebenso zu begutachten, um die notwendigen Arbeiten in Angriff nehmen zu können. Auch die Talstation Schönegg traf es hart. Wasser und Geröll drangen dort ein. Auch der dort platzierte Bahnwagen bekam etwas ab. Die ZBB schreibt in ihrer Mitteilung dazu: «Mitunter muss der betroffene Bahnwagen detailliert in Einzelteile zerlegt werden, um wieder in den Einsatz zu gelangen.» Über die Dauer des Unterbruchs macht die ZBB keine Angaben. Die Rede ist «von sicherlich einigen Wochen».

Die Zugerbergbahn hat eine Länge von 1,281 Kilometern und fährt auf Schienen mit einer Spurweite von 985 Millimetern. Den ersten Betriebstag hatte die Bahn am 14. Mai 1907. Die jetzt benutzten Wagen stammen aus dem Jahre 2009. Eine Fahrt mit der Zugerbergbahn dauert sechs Minuten. In einem Wagen können 80 Personen transportiert werden. Seit 1997 funktioniert der Betrieb der Zugerbergbahn automatisch.

Unabhängig vom Schadensereignis vom vergangenen Sonntag, 25. Juli, stehen für kommendes Jahr umfangreiche Arbeiten am Trassee der Zugerbergbahn an. Gemäss einer Meldung vom vergangenen November muss der Betrieb auf der Zugerbergbahn während der Streckensanierung im Jahre 2022 rund zehn Monate ruhen. Es ist dabei unter anderem vorgesehen, die Strecke aufzuständern. Der aktuelle Wagenpark repräsentiert die 4. Generation. Das Trassee der Bahn, mit einer in der Schweiz einzigartigen Spurweite von 985 Millimetern, ist seit dem Betriebsstart noch nie umfassend saniert worden.