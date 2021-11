Öffentlicher Verkehr Fahrplanwechsel: Das sind die Änderungen auf dem Zuger Busnetz Ab dem 12. Dezember gilt der Fahrplan 2022. Die Region Ägerital profitiert von neuen Direktkursen in das Gebiet V-Zug sowie einem Angebotsausbau in Richtung Morgarten und Raten. Bei diversen weiteren Linien werden Optimierungen vorgenommen. 15.11.2021, 13.45 Uhr

Das Ägerital wird noch besser angebunden: Im Bild ein Bus unterwegs vom Berg Richtung Stadt Zug. Bild: PD

Neue Angebote fürs Ägerital, Verbesserungen für Nachtschwärmer: So lässt sich der Fahrplanwechsel auf dem Zuger Busnetz kurz beschreiben. Es gelten ab dem 12. Dezember folgende Anpassungen, wie die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) mitteilen:

Aufgrund der Streckensperrung Nidfuren – Schmittli verkehren im nächsten Fahrplanjahr alle Kurse der Linie 1 via Allenwinden. Von Montag bis Freitag während den Hauptverkehrszeiten erschliessen Direktkurse der Linie 1 das Gebiet V-Zug. Die Direktkurse von Zug, Bahnhofplatz nach Oberägeri, Station verkehren ab der Haltestelle Zug, V-Zug ohne Halt bis Unterägeri, Zimmel über die neue Tangente und ab Unterägeri, Seefeld direkt bis Oberägeri, Fischmatt.

Ab Oberägeri werden an den Wochenenden zu den Randzeiten zusätzliche Busverbindungen auf den Linien 1, 9 und 10 angeboten. Die ZVB führt diese Zusatzkurse im Auftrag der Gemeinden Unterägeri und Oberägeri aus. Damit soll die Wohn-, Arbeits- und Tourismusdestination Ägerital weiter gestärkt werden.

Für Nachtschwärmer wird das Angebot erweitert. Auf den Nachtexpress Linien N1 – N6 ab Zug werden zusätzliche Halte zum Einsteigen angeboten. Dadurch ist die Heimreise an den Wochenenden ab weiteren Gebieten möglich. Auch zwischen Luzern und Hochdorf wird das Nachtangebot ausgebaut. Der bisherige «Pyjamaexpress» wird ersetzt durch die Linie N9, die öfters unterwegs ist und mehr Haltestellen bedient.

In der Region Cham – Knonau wird ein neues Konzept der Linien 42 und 43 eingeführt. Anstelle der Linie 42 wird die Linie 43 bis Oberwil verlängert und bedient Niederwil sowie insbesondere das Schulhaus von Montag bis Samstag im Stundentakt.

In der Region Freiamt wird der Pendlerverkehr ausgebaut. Ab Abtwil und Auw wird von Montag bis Freitag eine neue Frühverbindung mit Anschluss in Sins in beide Richtungen angeboten.

Anpassungen im Minutenbereich

Auf diversen Linien kommt es zu Anpassungen des Fahrplans im Minutenbereich. Die Kundinnen und Kunden sind gebeten, ihre Verbindungen vor der ersten Fahrt online nachzuschauen unter www.zvb.ch/fahrplan. Aus Gründen der Nachhaltigkeit, und weil die Nachfrage in den letzten Jahren stark gesunken ist, wird auf den Druck des Taschenfahrplans künftig verzichtet. Ein wichtiger Schritt werde in der Elektromobilität erreicht, heisst es in der Mitteilung der ZVB: Die Linie 13 wird neu vollständig und die Linie 5 teilweise mit E-Bussen betrieben. (rh)