öffentlicher Verkehr Unterägeri und Oberägeri haben Zusatzkurse Richtung Zug, Morgarten und Raten bestellt Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es zusätzliche und optimierte Verbindungen. Die Kurse kommen einerseits Arbeitnehmenden im Ägerital zugute, welche am Sonntag arbeiten müssen, sowie den Touristinnen und Touristen für Tagesausflüge. 25.10.2021, 19.00 Uhr

Die beiden Ägerital-Gemeinden wollen das Busnetz am Sonntag ausbauen. Stefan Kaiser (Unterägeri, 18. Juni 2018)

Die Gemeinderäte von Unterägeri und Oberägeri haben entschieden, dass die Busverbindung Linie 1 sonntags um 5.40 Uhr ab Oberägeri Station respektive um 5.45 ab Unterägeri Zentrum in Richtung Zug und retour bereits um 6.10 Uhr ab Zug Bahnhof ins Ägerital verkehren sollte. Das ist einer Meldung der beiden Gemeinden zu entnehmen.

Diese Fahrplanerweiterungen konnten zusammen mit der Zugerland Verkehrsbetriebe AG umgesetzt werden und treten mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 in Kraft. Die Einwohnergemeinde Oberägeri hat zudem für die Linien 9 (Richtung Morgarten, Hotel) und 10 (Richtung Raten) Zusatzkurse bei der ZVB bestellt. In erster Linie gehe es um die Erschliessung des Zentrums Breiten und des Ländlis am Wochenende – mit Zusatzkursen in der Früh, um die ersten Anschlüsse der Linie 1 abzunehmen und am Abend bis nach 22 Uhr. Zudem wird das Abendangebot auf der Linie 10 am Samstag erweitert.

Die Gemeinden bezahlen für die Zusatzkurse

Die beiden Einwohnergemeinden werden die Kosten für die zusätzlichen Fahrten übernehmen und erfüllen mit der Fahrplanverbesserung den Wunsch von verschiedenen Institutionen wie beispielsweise der Klinik Adelheid und dem Chlösterli in Unterägeri oder dem Ländli und dem Zentrum Breiten in Oberägeri mit Sonntagsbetrieb im Ägerital.

«Mit den neuen Verbindungen früh am Morgen werden Arbeitnehmende in Zukunft auch an Sonntagen rechtzeitig ihre Arbeitsstelle erreichen können», wird der zuständige Oberägerer Gemeinderat Beat Wyss zitiert. Und sein Unterägerer Kollege Fridolin Bossard meint: «Gleichzeitig ist die Verbindung ideal für Tagesausflüge in die Region. Somit leisten die beiden Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität des Ägeritals und zur Förderung der Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.» (cro)