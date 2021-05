Öffentlicher Verkehr Wegen Corona: Zugerland Verkehrsbetriebe erleiden historischen Frequenz- und Ertragsrückgang Die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) sind im Betriebsjahr 2020 hart von der Coronakrise getroffen worden. Dennoch konnte die ZVB die Krise finanziell wie auch betrieblich gut meistern. 17.05.2021, 11.24 Uhr

(zim) In den ersten Monaten wurde eine positive Entwicklung der Nachfrage registriert, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag zum Geschäftsjahr 2020 der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB). Ab Mitte März hingegen hätten die Coronamassnahmen einen markanten Rückgang der Fahrgastzahlen verursacht. Im gesamten Fahrplanjahr 2020 wurden auf den konzessionierten Linien der ZVB in den Regionen Zug, Seetal und Freiamt total 15 Millionen Fahrgäste transportiert, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 28 Prozent entspricht.

Die Coronapandemie hinterliess laut Mitteilung auch finanziell ihre Spuren. So beträgt der Verlust im öffentlichen Verkehr 3,14 Millionen Franken. Mit der Auflösung der Spezialreserven sowie den positiven Ergebnissen aus den nicht ÖV Sparten konnte der Verlust auf 625'014 Franken reduziert werden.

Das Tragen von Schutzmasken in den Bussen ist Pflicht. Bild: PD

Wie die ZVB weiter festhalten, habe im ÖV wie auch betriebsintern die Gesundheit der Kunden und der Mitarbeitenden dank den funktionierenden Schutzkonzepten geschützt und ein grösserer Ausfall der Belegschaft verhindert werden können. So hätten die ZVB die Coronakrise gemeinsam meistern können.

Zukunftsweisende Projekte vorangetrieben

Die ZVB setzen auf Elektromobilität und bauen diese Schritt für Schritt aus, heisst es in der Mitteilung weiter. Fernziel sei der klimaneutrale Linienbetrieb bis 2035. Seit der Inbetriebnahme des ersten E-Bus im November 2019 habe die Fahrleistung laufend gesteigert werden können. Im Jahr 2020 legte der E-Bus über 38'000 Kilometer lokal emissionsfrei zurück und hat so den CO2-Ausstoss der ZVB um 43 Tonnen reduziert. In einem nächsten Schritt soll eine ganze Linie umgestellt werden.

Hinweis

Aufgrund der Coronasituation findet die Generalversammlung 2021 ohne Anwesenheit der Aktionäre und Gäste statt. Die Aktionäre der ZVB können ihre Rechte an der Generalversammlung vom 10. Juni durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.