Verkehr Die Ticketautomaten in der Stadt Zug werden nach und nach abgebaut – informiert wurde offenbar nicht Kürzlich haben die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) bei der Haltestelle Stadion in der Stadt Zug zwei Ticketautomaten still entsorgt. Die ZVB bedienen 424 Haltestellen. 100 verfügen über einen Ticketautomaten. Für wie lange noch, ist unklar. Denn: Diese Verkaufsform sei aus der Zeit gefallen, argumentiert das Zuger Busunternehmen. Marco Morosoli 07.07.2022, 05.00 Uhr

Die Billettautomaten an den Haltestellen der Zugerland Verkehrsbetriebe (im Bild die Haltestelle Steinhof) sollen langsam abgeschafft werden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Juni 2022)

An der Haltestelle Zug Stadion, wo es mit der Linie 6 der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) stadtwärts geht, ist der Ticketautomat verschwunden. Kein Hinweis, einfach rein gar nichts. Dass sich das blaue Objekt mit dem Touchscreen nicht in Revision befindet, ist offensichtlich. Es steht dort nur noch eine Zeitungsbox eines regionalen Gratisanzeigers.

Die ZVB-Mediensprecherin Karin Fröhlich bestätigt den Vorgang und verteidigt ihn:

«Das Nutzerverhalten beim Ticketverkauf verändert sich seit einigen Jahren stark zu Gunsten der Onlineverkäufe.»

Fröhlich betont zudem, dass die Entscheidung, aufs Digitale zu setzen, keinen Schnellschuss darstelle.

Die ZVB hätten von 2017 bis 2021 das Kaufverhalten ihrer Kundschaft analysiert. Daraus habe das Unternehmen zwei Schlüsse gezogen: Die Busfahrenden setzen ihr Smartphone und nicht den Billettautomaten ein, um eine Fahrberechtigung zu erlangen. Gemäss Fröhlich laufen zwei von drei Ticketverkäufen bereits über digitale Kanäle.

In der Aprilausgabe der «Schweizer Eisenbahn-Revue» (4/2022) zitiert ein Bericht die Erkenntnisse des «Informationsdienstes für den öffentlichen Verkehr». Die Verkaufszahlen über digitale Plattformen seien allein im Jahre 2021 von 50 auf 60 Prozent emporgeschnellt.

Dieser grosse Zuwachs, so der Bericht, sei «zu Lasten der Verkäufe an den Billettautomaten» erfolgt. Eine ebenfalls veröffentlichte Statistik stellt fest, dass die Umsätze über die Billettautomaten im öffentlichen Verkehr in der Schweiz seit Beginn des Jahres 2018 bis September 2021 von rund 47 Prozent auf etwas über 25 Prozent eingebrochen seien. Aktuell seien auf Zuger Boden noch 78 Automaten in Betrieb.

Ticketautomaten haben in unseren Breiten ein Verfallsdatum

Fröhlich ergänzt zudem:

«Am Ticketautomaten an der Haltestelle Zug-Stadion sind pro Tag durchschnittlich zwei Tickets gekauft worden.»

Die Ticketautomaten zeigten nach einem Software-Update im Jahre 2018 noch an, wann die nächsten Busse abfahren. Immerhin hängen die papiernen Abfahrtstabellen.

Der zunehmende Verzicht auf die Ticketautomaten läge, so Karin Fröhlich, auch darin, dass diese mannshohen Türme im Verhältnis zum Onlineverkauf sehr teuer in der Bewirtschaftung seien.

Die ZVB-Mediensprecherin will auch noch erwähnt haben, dass im Kanton Zug eine hohe Zahl der Kundschaft des öffentlichen Verkehrs über ein Ticket des Tarifverbunds Zug verfüge.

Dies geschähe aus naheliegenden Gründen: «Ein Jahrespass lohnt sich bereits ab zwei Tagen ÖV-Nutzung innerhalb einer Woche.» Deshalb sei im Tarifverbund Zug das «Einzelticket weniger zentral».

Möglicherweise hat die Coronapandemie eine andere – eher überraschende – Erkenntnis gebracht. Wie Karin Fröhlich anfügt, habe man in dieser Phase beobachten können, dass «auch die ältere Generation immer digitaler wird». So seien Smartphones und Apps wie Fairtiq oder SBB Mobile «bei dieser Generation verbreiteter als gedacht».

Eine aussterbende Spezies: die Billettautomaten an den Haltestellen der Zugerland Verkehrsbetriebe. Im Bild jener bei der Haltestelle Steinhof. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Juni 2022)

Die ZVB-Mediensprecherin weist auch noch darauf hin, dass bei den Zugerland Verkehrsbetrieben weiterhin ein Billett beim Chauffeur zu erwerben sei. Dies im Gegensatz zu Verkehrsunternehmen in grösseren Städten, wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist.

Den Billettverkauf durch den Chauffeur aus dem Sortiment zu streichen, sei, so Fröhlich, «bei den ZVB kein Thema». Dies, weil «uns der Kundenkontakt wichtig ist». Die ZVB-Mediensprecherin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Transportunternehmen aktuell Bestnoten in diesem Segment erhalten habe.

Automaten verschwinden dort, wo sie sich nicht mehr rechnen

Der Abbau von Ticketautomaten ist, wie Recherchen ergeben, ein schleichender Prozess. Die ZVB-Mediensprecherin Karin Fröhlich:

«Wir bauen nur dort Automaten ab, wo die Kundennachfrage marginal ist.»

Kundenrückmeldungen seien, wenn ein weiterer Billettautomat entfernt würde, «äusserst selten».

«Es gab Jahre, in denen haben wir fast keine abgebaut, in anderen waren es 10 Stück. Wir haben aber kein Enddatum festgelegt, sondern richten uns nach der Entwicklung der Kundennachfrage», so Fröhlich weiter.

Die ZVB haben die Geräte im Jahre 2004 beim deutschen Hersteller Höft & Wessel gekauft. Diese Firma, welche zum Beispiel auch die Deutsche Bahn mit artgleichen Ticketautomaten belieferte, hat seit dem Auftrag der ZVB einen Beinahekonkurs und diverse Namenswechsel hinter sich. Eigner ist mittlerweile eine chinesische Holding.

Die noch im ZVB-Eigentum befindlichen Automaten haben vor zehn Jahren eine Softwareauffrischung erhalten. Dies geschah mit Beizug einer Partnerfirma. Die blauen Automaten können, wie Fröhlich betont, «das bestehende Sortiment verkaufen».

Ticketautomaten gibt es seit rund 120 Jahren. In unseren Breiten dürfte diese ZVB-Apparatur bald ein Fall fürs Zuger Depot Technikgeschichte in Neuheim sein.

