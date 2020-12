Öv Nur ein scharfer Blick schafft gute Verbindungen – so werden die Zuger Fahrpläne geplant Ab dem 13. Dezember 2020 gilt ein neuer Fahrplan. Dessen Macher denken jedoch schon viel weiter. Sie reden bereits über den Fahrplan, der in sechs Jahren gelten soll. Marco Morosoli 01.12.2020, 05.00 Uhr

Patricia Kottmann und Hans-Kaspar Weber befassen sich frühzeitig mit der Planung der Fahrpläne. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 9.November 2020)

November 2020 in einem grossen länglichen Büro im Hauptsitz der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB). Der Tisch füllt praktisch den ganzen Raum aus. Das ist ideal, um das Diagramm auszubreiten, welches Hans-Kaspar Weber von der Abteilung für öffentlichen Verkehr mitgebracht hat. Seitens der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) ist die Leiterin Planung Patricia Kottmann beim Gespräch mit der Frage «Wie entsteht ein Fahrplan» die Ansprechperson.

Die beiden Fachkräfte räumen mit dem Mythos auf, dass der Fahrplan jeweils im Jahr davor entsteht. Als Hans-Kaspar Weber erwähnt, dass bereits die Planung für den Fahrplan 2026 laufe, erntet er allgemeines Staunen. Planungen für das Jahr 2026 in einer Zeit, wo ein jeder wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie nur schon froh wäre, zu wissen, mit was er morgen oder noch besser übermorgen rechnen kann. Die Planungsmethode «Entscheid heute – Ausführung morgen» hat beim öffentlichen Verkehr keine Chance. Das Angebot entwickelt sich weiter, aber nur mit langer Vorlaufzeit. Hans-Kaspar Weber erklärt, dass «beim Fahrplan Hierarchien» gelten. Über allem thront der SBB-Fernverkehrsfahrplan.

Der Takt bestimmt den Fahrplan

Was die Arbeit von Weber und Kottmann ein wenig einfacher macht, ist, dass das grösste Schweizer Transportunternehmen seit dem 23.Mai 1982 im Takt fährt. Das hat den Vorteil, dass wenn eine Verbindung klappt, auch die anderen funktionieren. Ausnahmen gibt es natürlich in den Randstunden am Morgen und am Abend. Daraus entwickelt sich ein Gittergerüst. Die seit 2004 fahrende Stadtbahn mit den zwei Streckenästen ist wie das kantonale Rückgrat im ÖV-System.

Züge können nur fahren, wenn es auf der Schiene Platz hat. Dieser ist endlich, wie der Nord-Süd-Betrieb während der Sperre am Zugersee-Ostufer klar aufzeigt. In dieser Zeit fahren alle Züge über Rotkreuz in den Süden. «Damit ist die Strecke an der Kapazitätsgrenze», meint Hans-Kaspar Weber. Ist nur ein Zug zu spät unterwegs, kann dies das ganze System aus dem Takt bringen.

Die ZVB-Fachfrau weist auch darauf hin, dass darauf hinzuwirken sei, dass die Anschlüsse zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern klappen. Patricia Kottmann nennt dies «Transportketten sichern». Dabei ist zu berücksichtigen, dass je nach dem Ort des Wechsels zwischen Bahn und Bus genügend Zeit fürs Umsteigen im Fahrplan hinterlegt ist. Im grössten Schweizer Bahnhof Zürich gilt die eiserne Regel: Vier Minuten Umsteigezeit müssen sein. In Zug sind es je nach Bahnhof zwischen drei und fünf Minuten.

Die Drehkreuze im Kanton Zug

Die ZVB-Fahrplan-Fachfrau sagt: «Wir richten unseren Fahrten nach den verschiedenen Bahnhöfen aus, wo zwischen Bahn und Bus umsteigen wünschbar ist.» Wie die Netzgrafik der Zugerland Verkehrsbetriebe zeigt, gibt es über den ganzen Kanton verteilt mit Baar, Zug, Rotkreuz und Cham vier grössere Drehkreuze. Anschlüsse sind auch auf dem Berg wichtig. Es macht ja keinen Sinn, den Bus nach Alosen loszuschicken, bevor der Bus von Zug nach Oberägeri angekommen ist. Solche Verkettungen müssen natürlich auch in der umgekehrten Richtung funktionieren. Hans-Kaspar Weber vom Amt für Raum und Verkehr betont:

«Wir müssen gut vorausplanen.»

Dies bedinge eine gute Gesprächskultur. Zudem, so Weber, gälte es in Erfahrung zu bringen, «wo die Post abgeht». Weber spricht in diesem Zusammenhang die anstehenden Ortsplanungsrevisionen im Kanton Zug an. Weber spricht auch die Tangente Zug/Baar an: «Hier müssen wir diskutieren, ob sich daraus, neue Nachfragen entwickeln.»

Derweil führt Patricia Kottmann von der ZVB an, dass zum Beispiel eine neue Strasse wie bei der Tangente «die Möglichkeit gibt, den Verkehr neu zu denken». Kottmann wie auch Weber sitzen aber nicht im Glashaus, denn die Gemeinden melden selber ebenfalls Interessen an. Hans-Kaspar Weber sagt, «dass nicht jeder Wunsch erfüllt wird». Ohne Nachfrage könne eine bestimmte Verbindung nicht überleben. Ein anderes Mass ist der Kostendeckungsgrad einer Linie. Im Kanton Zug soll eine Buslinie mindestens 30 Prozent erreichen können.

Zum Stellenprofil von Hans-Kaspar Weber und Patricia Kottmann gehört weiter das «Verkehrsströme lenken». So erwähnt Weber, dass es bei der Lancierung der Stadtbahn ein Ziel gewesen sei, die Leute aus dem Bus in den Zug zu holen. Weber braucht aber auch den Ausdruck «die Spitzen brechen». Dabei wird versucht, in der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Abend den Pendlerstrom etwas anders zu lenken, damit die Stadtbahn weiterhin mit zwei Triebzügen ausreicht. Weber vergisst hier nicht, anzufügen, «dass dies sonst zu einem Kostensprung» führe.

Mit den Fahrzeiten während des Tages spielen

Wie Patricia Kottmann einräumt, sei während des Tages mit den Fahrzeiten zu spielen. Im Pendlerbetrieb sind die Strassen eher verstopft, die Busse besser gefüllt, was wiederum auf die Dauer der Halte durchschlage. Hier rechnen die ZVB mehr Fahrzeit ein. Zu anderen Stunden, so Kottmann, liege eine schnellere Fahrzeit drin.

Diese flexible Handhabung der Fahrzeiten, ist keineswegs etwas Spezifisches im Busverkehr, auch auf der Schiene gehört längeres Schleichen – oder ein Stopp in einem Maisfeld – zum Alltag. Zeige sich, so führt Kottmann weiter aus, dass der Bus immer zu spät unterwegs ist, weil er im Verkehr stecken bleibe, müsse diese Linie allenfalls aufgesplittet werden. So geschehen bei der längsten Buslinie im Kanton Zug zwischen Baar und Rotkreuz.

Ein anderer – jedoch teurer – Lösungsansatz wäre das Losschicken eines Springerbusses. Mittlerweile ist das Problem der Verspätungen entschärft. Die ZVB hat diese verspätungsanfällige Linie bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 getrennt.

Die ZVB-Planerin Patricia Kottmann führt an, dass bei der vor einem Jahr eingeführten Verbindung Cham-Knonau nunmehr geschaut werde, dass die Anschlüsse in Knonau zur S-Bahn klappen. Ein geflügeltes Wort im öffentlichen Verkehr ist auch das Optimieren. Diesem Prinzip ist zu verdanken, dass Neuheim und Menzingen ab dem 13.Dezember 2020 zum ersten Mal überhaupt eine direkte Busverbindung bekommen. Patricia Kottmann erklärt die Optimierung: «Mit der neuen Verbindung entstehen neue Anschlüsse in Baar nach Zürich und Luzern. Gleichzeitig kann der Schülerverkehr nach Menzingen entlastet werden.» Diesem Verfahren huldigen Fahrplanplaner im Kanton Zug.

Auf dem Flughafen ist es das erklärte Ziel, die Flugzeuge möglichst schnell wieder in der Luft zu haben. Beim Busverkehr müssen die Gefährte immer in Bewegung sein. Als erfahrener Mann an der Fahrplanfront sagt Hans-Kaspar Weber: «Wir planen selten auf der grünen Wiese und wissen daher, wo es klemmt und was gut funktioniert.» Dass es aufgrund des Coronavirus weniger ÖV-Nutzer hat, weil aktuell sehr oft die Arbeit zu Hause praktiziert wird, findet Hans-Kaspar Weber eine gute Sache. Hingegen der Freizeitverkehr lahme. Bis jetzt ist die Rechnung im Kanton Zug recht gut aufgegangen. Zum Fahrplan 2026 wollen Hans-Kaspar Weber wie auch Patricia Kottmann noch nichts sagen.

Es soll sogar schon Planspiele unter Mitberücksichtigung der Ausbauschritte 2035 geben. Das wäre das Jahr, in dem der zweite Zimmerberg-Bahntunnel zwischen Thalwil und Baar-Litti bereits realisiert ist. Anders verhält es sich bei der besseren Erschliessung der Lorzenallmend. Deren Planung ist realer. Aber zuerst gilt es zu überprüfen, wie gut der Fahrplan 2020/21 funktioniert. Das gilt für den Fern-, Regional- und Ortsverkehr mit allen Anschlüssen von Bahn und Bus.