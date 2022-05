Mein Thema Offenes Ohr Verena Sollberger, Pfarrerin der reformierten Kirche der Stadt Luzern spricht über die Aufgabe der Kirche, den Menschen zuzuhören Verena Sollberger 05.05.2022, 17.05 Uhr

Es zieht sofort die Blicke der Eintretenden auf sich: das von Louis Moillet gestaltete Chorfenster in der Luzerner Lukaskirche. In bunten Farben werden darin unzählige Geschichten erzählt. Und wenn die Sonne durchs Fenster scheint, dann fliessen die Farben in die Kirche hinein.

Wie oft bin ich schon vor diesem Fenster gesessen und habe mich davon berühren lassen!

Ganz unten in der Mitte sitzt der Evangelist Lukas. Vor sich ein grosses Buch. Geöffnet liegt es auf seinem Schoss. Lukas schreibt an seinem Evangelium. Er schreibt – und doch ist sein Blick nicht etwa auf das Buch gerichtet. Lukas schaut in die Ferne. Es ist, als würde er nach innen schauen. In sich hineinhören. Auf Gottes Stimme.

Ich betrachte diesen Lukas. Wie er dasitzt und ganz genau hinhört. Und denke: Genau das ist doch unsere Aufgabe als Kirche. Nämlich zu hören. Auf Gottes Stimme, aber genauso auf die Anliegen, Sorgen, Nöte, Ideen, Gedanken der Menschen, die uns begegnen, und dadurch immer mehr zu einer hörenden Kirche zu werden.