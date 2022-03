Ohne Sicherheit keine Freiheit Zur Reaktion der Schweizer Linken auf die sicherheitspolitische Lage der Schweiz 21.03.2022, 16.05 Uhr

Ständig und uneingeschränkt recht haben wollen, auch wenn man einmal noch so danebenliegt, geht gar nicht. Bei den linken Parteien in der Schweiz scheint diese Kultur der Unfehlbarkeit ihr politisches Programm zu sein. Ihnen geht es nicht um die Sache, sondern einzig und allein darum, immer und überall recht haben zu wollen. Nur so lässt sich ihre Haltung nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus entstandenen neuen Situation für die Schweizer Landesverteidigung erklären. Ein Krieg mitten in Europa sei im 21. Jahrhundert ein Ding der Unmöglichkeit und gehöre in die Mottenkiste der Geschichte. Jene, die dies anders sahen, waren aus linker Perspektive Ewiggestrige und wurden mitleidig belächelt. Dass diese Sichtweise fundamental falsch und zudem geradezu grobfahrlässig war, kümmert die linken Parteien aber nicht. Sie machen einfach weiter, als hätte sich für die Sicherheit Westeuropas und der Schweiz nichts Grundlegendes verändert. Dass es ohne Sicherheit keine Freiheit geben kann, negieren sie weiter. Im scharfen Kontrast zur Realitätsverweigerung der Schweizer Linken steht die Reaktion ihrer Schwesterparteien in Deutschland, Schweden, Norwegen oder Dänemark. Im Gegensatz zu den kleinmütigen Schweizer Linken hatten sie die Grösse, umzudenken und die neue sicherheitspolitische Realität anzuerkennen. «Wir waren naiv und lebten in einer Scheinwelt», so der deutsche Vizekanzler und Grüne Robert Habeck. Nur die Schweizer Linken bleiben lieber in ihrer Scheinwelt, denn es bräuchte Mut und Profil zuzugeben, dass sie komplett falsch lagen.