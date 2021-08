Leserbrief Ohne Tests geht kaum etwas Zu Ferienreisen nach Frankreich in Zeiten der Pandemie 05.08.2021, 15.34 Uhr

Diese Schilderungen sollen nicht wertend sein. Sie sollen einfach aufzeigen, wie es sich aktuell nach Frankreich reisen lässt, was dazu notwendig ist, was geht und was nicht.

Bereits im letzten Sommer haben meine Frau und ich beschlossen, unsere Ferien nahe Paris in einem Hotelpark mit zahlreichen Angeboten für Jung und Alt zu verbringen. Wir wollten mit unseren Jungs auch das ansässige Disneyland besuchen, wie auch weitere Sehenswürdigkeiten wie Versailles oder eine Sightseeing Tour in Paris machen.

Um überhaupt nach Frankreich zu kommen, wird ein aktuelles Covid-Zertifikat benötigt. Unsere Jungs sind davon noch nicht betroffen. Da meine Frau und ich nicht geimpft sind, mussten wir uns einem Test unterziehen. Da ein Test nur 48 Stunden gültig ist, muss dieser entsprechend zeitlich abgestimmt sein. Wir buchten einen gemeinsamen Termin beim Hausarzt rund einen Tag vor der Abfahrt. Das Resultat haben wir 28 Stunden später per Mail erhalten. Schnell noch das Covid Zertifikat erstellt und los gings. Uns blieben noch 20 Stunden, um über die Grenze zu kommen und ins Hotel einzuchecken, also genügend Zeit.

Am Zoll die erste Überraschung: keine Kontrolle weder auf Schweizer noch auf französischer Seite. Nach mehrstündiger Autofahrt am Hotel angekommen die zweite Überraschung: Das Zertifikat kann durch die Franzosen nicht gescannt werden und ist somit ungültig. Kommen wir also nicht ins Hotel? Kein Problem, wir haben ja noch die ausgedruckte Version (in Deutsch und Englisch), die der nette Herr am Eingang zwar nicht verstehen konnte, aber uns freundlicherweise trotzdem reingelassen hat.

Innerhalb der gesamten Anlage befinden sich zahlreiche Attraktionen wie Aquapark, Bauernhof mit Tieren, Kletterpark, Bootsvermietung, etliche In- und Outdoor-Spielplätze und vieles mehr. Hier kann man sich – wie bei uns – frei bewegen ohne Zertifikat und Maske. Einzig bei Indoor-Aktivitäten müssen wir Masken tragen.

Nun wollten wir natürlich auch mal ins Disneyland. Also haben wir uns informiert, was denn die Bedingungen sind: Grundsätzlich wird zum Einlass ein Covid-Zertifikat benötigt. Wir müssen uns also wieder testen lassen. Dies kann man mehr oder minder unkompliziert direkt beim Disneyland tun. Wir haben uns am Vorabend online für neun Uhr eingeschrieben, bezahlt und anschliessend die Tickets gekauft.

Am nächsten Morgen ging’s dann ab in den Park. Es galt, noch einige Formulare auszufüllen und schon wurde man getestet. Ging alles in allem etwa 30 Minuten. Nach weiteren knapp 15 Minuten haben wir die negativen Testresultate erhalten. Auf in den Park. Meine Frau hat leider Ihre ID vergessen, um sich entsprechend auszuweisen. War aber überhaupt kein Problem, sie kam ohne Probleme rein.

Nebenbei: Das wir negativ waren, war natürlich wichtig. Denn wir benötigten dieses Testresultat auch wieder am Abend, um zurück in die Hotelanlage zu kommen. Andernfalls hätten wir unsere Sachen mit Begleitung packen können und nach Hause reisen müssen.

Fazit der Geschichte: Ja, es ist definitiv umständlicher, als Nicht-Geimpfter zu reisen. Ohne Tests geht eigentlich nichts. Dass die Tests nicht gratis sind, versteht sich von selbst. Die Ironie ist, dass man in dem Moment, in dem man sich vor Ort testen lässt, um an einem Ort reinzukommen, nachweislich Covid-frei ist und somit gesund und nicht ansteckend ist. Alle Geimpften, kommen einfach in den Park rein, könnten aber durchaus ansteckend sein. Man weiss ja mittlerweile, dass auch Geimpfte Träger von Covid sein können. Sie sind zwar von einem schweren Verlauf geschützt, aber weitergeben können sie das Virus trotzdem.

Bedenklich finde ich die Tatsache, dass man mit einem x-beliebigen Wisch, den man als Covid-Testresultat ausgibt, überall durchkommt. Unsere waren stets korrekt und offiziell. Es wäre ein leichtes, selbst was zu kreieren. Und wie erwähnt, mussten wir uns nie mittels einer ID ausweisen, was ebenfalls äusserst fragwürdig erscheint.

Ach ja, die Rückreise verlief ebenfalls problemlos. Weder der französische- noch der Schweizer Zoll haben uns kontrolliert.

Alex Haslimann, Rotkreuz