Zuger Tierhalter wegen neuer Regelung wütend – Ohrmarken verursachen bei Schafen und Ziegen Entzündungen Die betroffenen Tierhalter sind wütend, weil eine Regelung des Bundes teilweise zu Verletzungen führt – und vereinzelt womöglich zum Tod. Fabian Gubser 10.09.2020, 05.00 Uhr

Schafe und Ziegen müssen in der Schweiz mit einer gelben Marke am Ohr gekennzeichnet sein. Diese Regelung wurde auf 2020 ergänzt: Seither ist eine zweite Marke nötig. Sie ist im Gegensatz zur Bestehenden mit einem digitalen Chip ausgerüstet.

Ein gesundes Lamm von Halter Roger Frei, bei dem die neue Marke (links im Bild) zu keinen Problemen führte.



Zwei Marken sind laut dem Bundesamt für Landwirtschaft notwendig, um das Tier immer eindeutig identifizieren zu können – beispielsweise, wenn eine von ihnen verloren geht. Die Identifizierung sei wichtig für die Tierseuchenbekämpfung und die Lebensmittelsicherheit.

Allerdings kam es bereits im Januar zu Problemen mit den neuen Marken. Bis heute sind die Probleme weiterhin ungelöst. Betroffen ist auch Roger Frei aus Menzingen, Halter von rund 120 Schafen.

Schafhalter Roger Frei.



Mehrere Jungtiere sind an Starrkrampf gestorben

«Bei fünf meiner Schafe hat sich das Ohr stark entzündet, bei weiteren fünf leicht», sagt Frei. Er habe sie mit antibakteriell wirkendem Jod behandeln müssen. Bei anderen Tieren im Kanton Zug musste ein Tierarzt allerdings die ganze Marke wieder herausschneiden.

Kürzlich seien zwei zuvor gesunde Jungtiere von Frei auf schmerzhafte Weise an Starrkrampf gestorben. Starrkrampf wird durch ein Bakterium ausgelöst, das von aussen in den Körper gelangt. «Ich bin mir sicher, dass dies bei der Entzündung durch die neue Marke am Ohr verursacht wurde.» Beweisen könne man dies nicht, aber abgesehen vom sogenannten Kupieren, also dem Abschneiden des Schwanzes, gebe es bei einem Jungtier kaum Einfalls­tore für Starrkrampfbakterien.

«Es macht mich hässig, dass der Bund bis jetzt nicht reagiert hat, obwohl er weiss, wo das Problem liegt», sagt Frei. Die Dornlänge sei wahrscheinlich zu kurz. Die alte Marke sei rund einen Millimeter länger, weshalb das Ohr weniger gequetscht worden sei.

Von der vorgeschlagenen Massnahme hält er wenig

Im April gab der Bund zwar eine Empfehlung aus, dass die Marke neu am äusseren Teil des Ohrs befestigt werden soll, weil dort die Haut dünner sei. Laut Frei ist das aber keine Lösung, da dort die Marke etwa durch Kratzen am Maschendrahtzaun schnell abgestreift werde. «Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Markierung», betont Frei.

Das Problem ist auch Kantonstierarzt Rainer Nussbaumer bekannt: «Es besteht Handlungsbedarf», sagt er. Bis jetzt seien ihm fünf betroffene Betriebe mit Schafen und einer mit Ziegen bekannt. Ungefähr eines von 20 Tieren sei jeweils betroffen. Laut dem Bundesamt für Statistik gibt es im Kanton Zug 98 Betriebe mit Schafen und 64 mit Ziegen.

«Die Entzündungen kommen nicht in jedem Betrieb vor, aber sind doch bemerkbar», sagt Nussbaumer. Neben dem Betrieb von Roger Frei bestehe bei einem weiteren Zuger Betrieb der Verdacht, dass die neue Markierung zu Starrkrampf und darauf zum Tod eines Tieres geführt habe.

Der Bund sucht weiter nach einer Lösung

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinär­wesen (BLV) teilt auf Anfrage mit, dass man das Problem ernst nehme, auch wenn dem Amt aktuell nur 70 betroffene Betriebe von schweizweit zirka 12000 bekannt seien. Die genaue Anzahl der Tiere wird nicht erhoben.

Ein Wechsel auf eine andere Firma sei nicht möglich, da der Vertrag mit dem deutschen Ohrenmarkenlieferanten Allflex noch bis Ende 2022 gültig sei. Man sei aber mit Allflex in Kontakt, um Lösungen zu erarbeiten. «Ein Ansatz davon ist, dass ein Feldversuch mit einer ­Ohrmarke mit einem längeren Dorn – und somit einem breiteren Abstand – in ausgewählten Betrieben durchgeführt wird.»

Aber wieso dauert der Prozess so lange? BLV-Sprecher Jascha Erich Friedli widerspricht und sagt, man habe das Problem «rasch erkannt». Er weist darauf hin, dass das BLV bereits im Februar reagiert habe: Das Amt wies beispielsweise in einer Medienmitteilung auf mögliche Probleme hin und gab Empfehlungen aus, wie die Tiere zu markieren seien. Im Juni habe man ausserdem breit informiert, dass diejenigen Tiere, bei denen es zu Entzündungen kommt und die Ohrmarken herausfallen, vorerst nicht mehr markiert werden müssen.

Erste Resultate vom Feldversuch werden laut Friedli Ende Oktober erwartet.

Informationen für Halter gibt es unter www.schafeziegen.ch.