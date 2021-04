Ombudsstelle An dieser Adresse ist über seine Probleme zu reden in vielerlei Hinsicht Gold wert Eine Bürgerin oder ein Bürger fühlt sich von einer Amtsstelle schlecht behandelt. Ein anderer schimpft über die IV-Stelle, weil diese sein Verfahren unnötigerweise verschleppe. Zwei Probleme, mit denen sich die Zuger Ombudsfrau Bernadette Zürcher häufig zu beschäftigen hat. Marco Morosoli 15.04.2021, 05.00 Uhr

Jahresberichte liegen an vielen Vereinsveranstaltungen, die derzeit ausgesetzt sind, offen auf. Aus Anstand oder Gewohnheit nehmen die Mitglieder ein Exemplar unter den Arm. Zu Hause weggelegt, verstaubt es schnell. Der Jahresbericht der Ombudsstelle des Kantons Zug (www.ombudsstelle-zug.ch), welche kürzlich den Bericht über ihr Tun im Vorjahr veröffentlichte, verdient dieses Schicksal in keiner Weise. Die Ombudsfrau Bernadette Zürcher schrieb in diesem kleinen Büchlein, mit welchen Problemen sie sich tagtäglich beschäftigt. Das von ihr gewählte Thema: Kommunikation. Gerade im digitalen Zeitalter, wo es immer mehr Methoden des Austauschs unter Menschen gibt, sind Missverständnisse an der Tagesordnung. Im Einleitungstext schreibt Zürcher, sie beruft sich hierbei auf den bekannten Kommunikationswissenschafter Paul Watzlawik (1921–2007), dass in Situationen, in welchen Menschen aneinander vorbeireden, hinterher nach einem Schuldigen gesucht werde, anstatt Lösungsvorschläge herauszufiltern.