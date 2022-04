Leserbrief Optimal organisierte Hilfe Meinungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg 08.04.2022, 13.13 Uhr

Wir als Kantonsratsmitglieder wurden nicht gewählt, um den Regierungsrat zu loben, sondern ihn und seine Arbeit zu überwachen und zu begleiten. Aber was der Kanton in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und weiteren involvierten Kreisen in Sachen Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine, namentlich in Risch und vorher auch in Menzingen, realisierten und realisieren, ist wirklich eindrücklich und vorbildlich.