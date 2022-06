Gemeinde Baar kauft zwei Liegenschaften

Ortskern Die Gemeinde Baar hat die Grundstücke an der Leihgasse 15 und Rigistrasse 18 gekauft Damit kann für das Geviert an der Kreuzung Leihgasse/Rigistrasse eine zukunftsweisende Nutzung ins Auge gefasst werden. Der Gemeinderat will eine Testplanung lancieren. 21.06.2022, 06.00 Uhr

Das denkmalgeschützte Haus an der Leihgasse 15a ist bereits seit mehreren Jahren im Besitz der Gemeinde Baar. Dasselbe gilt für das Gebäude Leihgasse 11, in welchem sich der Polizeiposten befindet. Die beiden Grundstücke (Nrn. 157 und 159) grenzen zwar aneinander, eine sinnvolle Weiterentwicklung ist jedoch aufgrund der Parzellengrössen kaum möglich, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde.