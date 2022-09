Ortsplanung Nun ist die Mitwirkung der Chamerinnen und Chamer gefragt Die Ortsplanungsrevision der Einwohnergemeinde Cham hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Die Entwürfe von Zonenplan, Bauordnung, Parkplatzreglement sowie Richtplan Verkehr und Strassenräume liegen zur Mitwirkung bereit. 09.09.2022, 11.30 Uhr

Die Gemeinde Cham ist im Jahr 2019 in die Ortsplanungsrevision gestartet. Dies mit dem Ziel die Vorgaben für das Planen und Bauen im Gemeindegebiet zu aktualisieren. Auch die restlichen Zuger Gemeinden befinden sich aktuell in diesem mehrjährigen Prozess.

Blick auf das Zentrum von Cham. Bild: Andreas Busslinger/PD

Nachdem in einem ersten Schritt unter breiter Mitwirkung in Cham das Raumentwicklungskonzept REK erarbeitet wurde, kann sich die Bevölkerung nun zur zweiten Phase der Ortsplanungsrevision äussern. Die entsprechende Mitwirkung läuft gemäss Medienmitteilung der Einwohnergemeinde vom 9. September bis 1. November 2022 und ist zweigeteilt.

Gesondert Stellung beziehen

Somit können Interessierte zur Nutzungsplanung (Zonenplan, Bauordnung und Parkplatzreglement) und zum Richtplan Verkehr und Strassenräume jeweils gesondert teilnehmen und Stellung beziehen. Konkret kann sich die Bevölkerung zu beiden Themenfeldern im Rahmen einer Befragung äussern, ob sie mit der Stossrichtung der massgebenden Veränderungen einverstanden ist. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, konkrete Hinweise und Ergänzungen zu den detaillierten Inhalten der Planungsmittel zu verfassen.

Sowohl auf der Mitwirkungs- als auch auf der Gemeinde-Website (www.cham.ch/ortsplanungsrevision) können die Entwürfe der Planungsmittel heruntergeladen werden. Zudem sind sie in der öffentlichen Auflage der Abteilung Planung und Hochbau am Dorfplatz 6 in Cham einsehbar.

Regisitrierung notwendig

Nach Ablauf der Mitwirkungsfrist werden die Eingaben ausgewertet und ein Mitwirkungsbericht wird erstellt. Basierend darauf werden die Planungsmittelentwürfe angepasst und für die kantonale Vorprüfung vervollständigt. Stand heute ist der Abschluss der Ortsplanungsrevision und damit die Rechtskraft der neuen Planungsmittel für das Jahr 2025 geplant.

Die Mitwirkung zu den Entwürfen der Planungsmittel findet digital statt und läuft vom 9. September bis 1. November 2022. Um teilzunehmen, wird eine Registrierung auf der Mitwirkungsplattform benötigt. Dieser Zugang kann später auch für weitere digitale Mitwirkungen der Einwohnergemeinde Cham genutzt werden. (haz)