Ortsplanung Risch hat die «Räumliche Strategie Risch» fertiggestellt «Risch gestalten» ist der Leitgedanke, mit dem der Gemeinderat zwischen Frühjahr 2021 bis Mitte 2022 die «Räumliche Strategie Risch» erarbeitet hat. Dieses nun vorliegende räumliche Konzept bildet die strategische Grundlage für die laufende Ortsplanungsrevision. 01.09.2022, 15.00 Uhr

Es war und bleibt dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, die breite Bevölkerung in die Ortsplanungsrevision einzubinden. Entsprechend wurden die Rischerinnen und Rischer mittels zwei öffentlicher Veranstaltungen (15. Juni 2021 und 24. März 2022) über die Presse wie auch über die gemeindliche Homepage informiert und zur Mitwirkung eingeladen. Diese fand zwischen dem 25. März und dem 11. Mai 2022 statt. Die Bevölkerung wurde angefragt, ihre Anliegen und Rückmeldungen schriftlich im Rahmen einer elektronischen Mitwirkung abzugeben. Insgesamt gingen von 47 Teilnehmenden 147 Rückmeldungen ein.

Blick auf Rotkreuz und das Suurstoffi Areal (rechts im Bild) von Ibikon aus gesehen. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 16. Mai 2022)

Parallel dazu wurden, wie der Gemeinderat mitteilt, auch Kinder und Jugendliche der Gemeinde in den Prozess einbezogen. Die eingegangenen Rückmeldungen von circa 60 Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen von Workshops und Zukunfts-Werkstätten an ihren Vorstellungen für die Gemeinde Risch gearbeitet haben, waren sehr kreativ und werden vom Gemeinderat in den weiteren Planungen, wenn möglich berücksichtigt.

Diverse Rückmeldungen aufgenommen

Im Zentrum vieler Rückmeldungen standen unterschiedliche Aspekte der Mobilität (z. B. Tempo 30, ÖV) und der qualitativen Weiterentwicklung der «grünen Infrastrukturen» (z. B. Badis, Sportangebote, Schutz von Flora und Fauna). Die geplante Einzonung des «Areals Weber» wie auch die Akzentuierung der Ortskerne wurden weitestgehend zustimmend zur Kenntnis genommen. Daneben wurden konkrete Anliegen zu Umgestaltungen und Aufwertungen eingebracht.

Alle Rückmeldungen wurden geprüft und beantwortet. Diverse Hinweise oder Vorschläge sind in die Schlussfassung des Berichtes «Räumliche Strategie Risch» zusätzlich aufgenommen worden. Der Schlussbericht liegt nun vor.

Die bereinigte Fassung der «Räumlichen Strategie Risch» kann als Download bezogen werden und weitere Informationen sind auf der Website der Gemeinde unter dem Punkt Ortsplanungsrevision verfügbar. (haz)