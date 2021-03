Wohltätigkeit Osterhasen kreieren für guten Zweck Mitglieder des Rotary Clubs Zug stellten Schoggihasen her, deren Erlös an Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung geht. 23.03.2021, 10.35 Uhr

Die Mitglieder des Rotary Clubs Zug legen selbst Hand an bei der Produktion der Schoggihasen; von links: Philipp Hofmann, Peter Speck und Andreas Plimpton. Bild: PD

Für einen guten Zweck zogen sich Mitglieder des Rotary Clubs Zug eine Kochschürze über und versuchten sich in der Kunst der Confiserie. Die eigens produzierten Schoggihasen verkauften sie danach. So wird für jeden verkauften Schoggihasen der Stiftung «give children a hand» 9 Franken überwiesen. Die Stiftung von Michel Fornasier, auch bekannt als «Bionicman», unterstützt Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung mit Prothesen.

Bislang hat der Klub bereits über 650 Hasen verkauft. Am kommenden Samstag, 27. März, werden die Osterhasen ausserdem bei einer Standaktion im Metalli Center verkauft. Zwischen 14 und 15 Uhr wird der «Bionicman» selber vor Ort am Stand sein.

Für den Rotary Club Zug: Philipp Hofmann

