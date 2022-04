Ostern EVZ-Osterhasen sind die diesjährigen Platzhirsche in Zug – eine Übersicht Auch die Osterhasenkultur folgt Modetrends, welche aktuelle Ereignisse widerspiegeln, den neusten Jugendfilmen folgen oder einfach den künstlerischen Launen ihrer Schöpfer entspringen. Die meisten sehen genauso süss aus, wie sie schmecken. Eine kurze Übersicht auf dem Platz Zug. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ist wieder da, die schöne Osterzeit, die den Frühling einläutet und die selbst auferlegten Kasteiungen der Fastenzeit beendet. Von den Schaufenstern der Confiserien grinsen einem unzählige «gluschtige» Schoggihasen in jeder erdenklichen Form und Couleur so gewinnend entgegen, sodass man nur schwer widerstehen kann. Die Confiserien feiern Hochsaison, auch in der Stadt Zug. Ein Augenschein vor Ort gibt kunstvolle, originelle Kreationen preis.

In vielen Einzelschritten von Hand gefertigt

Der Fanhase der Speck Genuss AG, ganz in EVZ-Babyblau getaucht und mit Logo-Puck auf dem Bauch, sei den guten Resultaten des örtlichen Clubs zu verdanken, stellt Atelierchefin Vreni Schillig schmunzelnd klar. «Den nehmen wir nur dann ins Sortiment auf, wenn es auch etwas zu feiern gibt.»

Der spitzbübische EVZ-Hase mit Logo-Puck von Speck. Bild: Cornelia Bisch

Die Figur gehört zu den in vielen Einzelschritten von Hand kreierten Modellen, von denen es einige weitere gibt, wie etwa den Fussballer und den Sunnyboy mit Hut und Herzchensonnenbrille. Während der Coronazeit sei das Sujet einer Hasenmutter entstanden, die ihr Kind umarmt, erzählt Schillig weiter. Eine stilisierte, spärlich geschmückte Figur von rührender Schlichtheit.

Fussballer und Sunnyboy gehören zu den handgefertigten Kreationen von Speck. Bild: Cornelia Bisch

Wieder ein wenig Zärtlichkeit nach der Corona-Isolation: eine wunderschöne, schlichte Kreation von Speck. Bild: Cornelia Bisch

Der Bachmann EVZ-Hase ist ausverkauft

Mehrere Osterhasen, die gute Wünsche, Wohlwollen und Wertschätzung ausdrücken, führt aus dem gleichen Grund die Confiserie Bachmann im Programm. «Wir hatten bisher eine sehr gute Saison, weshalb einige Figuren schon ausverkauft sind», erzählt die Zuger Filialleiterin Tanja Amberg. Anders als die Speck Genuss AG, die notfalls auch am Karfreitag nochmals die Hasenproduktion in Gang setzt, hats bei Bachmann solange es eben hat.

Auch der Herzhase von Bachmann mit dem Spruch "You are the best" ist der Nach-Coronazeit gewidmet. Bild: Cornelia Bisch

Film- und Gamefiguren hasenmässig umgesetzt (Bachmann). Bild: Cornelia Bisch

Ein besonders hinreissender EVZ-Hase mit Puck auf dem eingeklappten Ohr und Schläger in der Pfote ist schon lange ausverkauft. Die Auswahl an Sujet-Modellen, vom potterschen Zauberhasen, über Superhelden und Mario Brothers zu Mädchenträumen in Form von Prinzesschen und Einhörnern, ist jedoch so gross, dass es für jeden Geschmack eine Alternative gibt.

Der prächtige Lampi-EVZ von Bachmann ist schon lange ausverkauft. Bild: PD

Mit nostalgischen Gussformen gefertigt

Einen weiteren, lustig grinsenden, süssen EVZ-Fan bekommt man jedoch immer noch in der Confiserie Strickler. Er wartet mit weiss-blauem Hemd und schiefer Mütze zwischen den Schlappohren sowie ebenfalls einem Puck am Bauch auf.

Keck und süss, der EVZ-Hase von Strickler. Bild: Cornelia Bisch

Daneben sind äusserst kunstvolle, handgemachte Fantasiehasen zu haben sowie eine Reihe von Modellen, die mit klassischen Gussformen gefertigt sind, wie etwa die Hasenmutti mit Kind und ein hübsches Pärchen.

Mit nostalgischen Gussformen gefertigt sind das Hasenpaar und die Mutter-Kind-Figur von Strickler. Bild: Cornelia Bisch

Auf klassisch nostalgische Formen setzen teilweise auch die Confiserien Treichler und Sprüngli. Erstere wartet beispielsweise mit Frackträger Pedro auf, einem eleganten, schlanken Meister Langohr mit aristokratischer Ausstrahlung.

Sämtliche Hasen bei Treichler tragen eigene Namen. Der rosarote Himbeerhase etwa heisst Emil, sein kugelrunder Milchschoggikollege mit treuem Kulleraugenblick ist Theo und die elegant gestreifte Lady nennt sich Lucy. Laut Verkäuferin ist sie die diesjährige Neuschöpfung.

Den eleganten Frackträger Pedro mit rotem Halstuch bekommt man bei Treichler. Bild: Cornelia Bisch

Ein Zweikilöner fürs Personal

Bei Sprüngli am Bahnhof ist Hase Nico Trumpf, ein hübsches, freundliches Kerlchen, das es in allen Grössen und Geschmacksrichtungen gibt, angefangen beim herzigen 100-Grämmer bis zum schwergewichtigen Zweikilöner für 250 Franken. «Doch, doch, davon verkaufen jedes Jahr einige», antwortet die stellvertretende Filialleiterin Sonja Gomez auf die Frage, ob denn tatsächlich jemand so viel Schokolade essen möge. «Es sind vor allem Firmeninhaber, die solch grosse Hasen für ihre Mitarbeiter kaufen.»

Der zwei Kilogramm schwere Pfundskerl Nico steht im Schaufenster von Sprüngli. Bild: Cornelia Bisch

Für den erwähnten Klassiker aus der nostalgischen Gussform zeichnen die Lernenden des Zürcher Traditionsunternehmens verantwortlich. «Sie bemalen jede Form aufwendig von Hand», erklärt Gomez. Der schlanke Wanderhase mit Rucksack ist im Profil gegossen und wird in einem schicken Vitrinenkarton verkauft, auf dessen Rückseite die Namen der jungen Künstler abgedruckt sind.

Ausgestorbene Exoten

Chocolatier Läderach hat mit «Cleo» und «Lou» zwei eigene, stilisierte Hasenfiguren mit schwungvollen Linien geschaffen, die es ebenfalls in verschiedenen Grössen und Geschmacksrichtungen gibt, von weiss bis dunkel, mit Caramel- oder Himbeergeschmack.

Häschen Cleo und ...

... Häschen Lou sind Entwürfe von Läderach. Bild: Cornelia Bisch

Gräbt man etwas in der Osterhasenwühlkiste des Grossverteilers Coop, fördert man - wie bitte? - zwei Dinosaurierfiguren zutage, einen Brachiosaurus namens Samy und einen Triceratops namens Zora. Durchaus lieblich anzusehen, die zwei, aber eindeutig keine Hasen. Der Gedanke dahinter bleibt verborgen, die Presseabteilung gab bis Redaktionsschluss keine Antwort auf die entsprechende Anfrage. Macht nichts, Hauptsache Schoggi, Hauptsache fein.

Zwei niedliche Exoten der Marke Erdmittelalter ergänzen das Hasensortiment von Coop. Bild: Cornelia Bisch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen