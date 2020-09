Video Das modernste Sportzentrum der Schweiz steht in Cham – ein Blick hinter die Kulissen Hier trainieren nur die Besten: Im Sportzentrum OYM («On your

Marks» - auf die Plätze) in Cham sollen die besten Sportler der

Schweiz ihr Maximum erreichen. Auf fünf Stockwerken mit jeweils

30'000 Quadratmetern finden sich eine Eishockeyhalle, ein Fitness

mit 300 Geräten sowie alles rund um Gesundheitsmanagement,

Ernährung und Forschung für Sportler. Laura Zimmermann 01.09.2020, 14.37 Uhr

Eine Lounge für die Sportler. Das für Spitzensportler ausgerichtete Restaurant Ein Saal für Veranstaltungen. Der Schweizer Damen-Handball Nachwuchs trainiert in der Sporthalle Der Schweizer Damen-Handball Nachwuchs trainiert in der Sporthalle Der Eingangsbereich im Spitzensport-Zentrum. Blick auf die Laufbahn und Fitnessgeräte, sowiet das Auge reicht. Die Sporthalle bietet der Schweizer Handballfrauen optimale Bedingungen. Die Eishockey-Schussanlage mit Kunststoffeis. Die Eishockey-Trainingshalle Ein Zimmer in der Unterkunft Ein Schulzimmer im Spitzensport-Zentrum Blick in die Sporthalle Blick in eine Trainingshalle. Blick in die Sporthalle Hans-Peter Strebel bei den Fitnessgeräten. Fitnessgeräte soweit das Auge reicht. Aussenansicht des Spitzensport-Zentrum Aussenansicht des Spitzensport-Zentrum