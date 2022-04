Leserbrief Palliative Versorgung der Zuger Bevölkerung gerät ins Schwanken Zur voraussichtlichen Schliessung des Spitals in Affoltern am Albis 01.04.2022, 13.16 Uhr

Kürzlich hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich bekanntgegeben, das Spital Affoltern per Ende 2025 von der Spitalliste streichen zu wollen. Wenn das bestätigt wird, muss auch das Kompetenzzentrum für Palliative Care, genannt «Villa Sonnenberg», schliessen, und dies hat grosse Auswirkungen für die Zuger Bevölkerung.

Die Villa Sonnenberg, die Akut-Palliativstation in Affoltern am Albis, hat sich in den letzten zwölf Jahren einen ausgezeichneten Ruf für menschliche und fachkompetente Betreuung von schwerkranken Menschen geschaffen. Eine Palliativstation mit Pioniercharakter haben auch die Zuger schnell erkannt, als dieses Haus im Jahre 2012 eröffnet wurde, und es auf die Zuger Spitalliste gesetzt.

Mittlerweile haben viele Zuger und Zugerinnen das Haus persönlich als Schwerkranke oder Angehörige kennen gelernt und durften dort ein Stück gelebte Menschlichkeit in Kombination mit hoher Fachkompetenz erleben. Was wünschen Sie sich, wenn Sie am Lebensende sind? Die meisten wünschen sich einen Ort wie die Villa Sonnenberg. Das Kompetenzzentrum bietet medizinischpflegerisch palliative Betreuung wie in einem Spital, ist jedoch eine Villa und bietet durch ihre Grösse einen persönlichen, familiären Rahmen. Ich kann bestätigen, dass dort der Palliative-Care-Gedanke gelebt und umgesetzt wird und nicht nur auf einem farbigen Prospekt steht.

Als Zuweiserin von der Palliativspitex Kanton Zug war ich so froh, den schwerkranken Menschen einen Ort empfehlen zu können, wo ihr Leiden gelindert wurde und sie ein Stück Lebensqualität wiederfanden. Nicht wenige durften dank der Stabilisierung ihrer Symptome wieder nach Hause zurückkehren und ihr Wunsch vom Zu-Hause-Sterben konnte erfüllt werden.

Für mich ist unvorstellbar, dass dieses wertvolle Puzzleteil, die Villa Sonnenberg, in der palliativen Landschaft des Kantons Zug, wegfallen würde.

Doris Bacher Nigg,

Dipl. Pflegefachfrau FH Höhere Fachausbildung Palliative Care, Hünenberg.