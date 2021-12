Im Kanton Zug können jetzt Kinder gegen Corona geimpft werden

Verkehr Gefährliche Hotspots: Hier passieren die meisten Velounfälle – eine Velotour durch die Stadt Zug

Eine Vertreterin und ein Vertreter von Pro Velo Zug analysieren die Orte in der Stadt Zug, an denen sich in den vergangenen zehn Jahren Velounfälle gehäuft haben. Es lässt sich ein Muster erkennen: Bei diesen Hotspots haben Velos keinen eigenen Platz.