Corona: Zuger Gesundheitsdirektor über Ungeimpfte und Long-Covid

Zuger Gesundheitsdirektor «Wir sind nicht verzweifelt, sondern bis auf den letzten Meter engagiert»: Das plant der Kanton zur Impfwoche Der Kanton Zug engagiert sich bei der vom Bund ausgerufenen Impfwoche. Für Gesundheitsdirektor Martin Pfister ist dieses Engagement ein letzter Effort. Interview: Harry Ziegler

Der Zuger Landammann und Gesundheitsdirektor Martin Pfister. Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2020)

Der Zuger Gesundheitsdirektor ist gespannt, was die Impfwoche bringt. Diese beginnt am Montag, 8. November, und dauert bis zum Freitag, 13. November. In jeder Gemeinde findet dazu ein Anlass statt.

Martin Pfister, die Fallzahlen steigen, die Impfbereitschaft nicht, und es wird kälter. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Martin Pfister: Ein Stück weit schon. Wir wissen nicht genau, was die steigenden Fallzahlen beispielsweise für die Hospitalisationen und die Belastung der Intensivstationen bedeuten. Das ist die Frage, die im Zentrum steht.

Es herrscht eine gewisse Verunsicherung?

Im Moment sind wir tatsächlich etwas verunsichert, was die sich entwickelnde Situation für uns bedeutet. Wir sind mit den steigenden Zahlen und sinkenden Temperaturen wiederum an einem kritischen Punkt in der Pandemie. Auch wenn wir die Lage international betrachten, so gibt es Länder, die bislang gut unterwegs waren und die nun plötzlich doch deutlich höhere Zahlen ausweisen. Entscheidend ist, die Impfquote noch einmal spürbar zu erhöhen.

Eine schwierige Ausgangslage?

Ich finde, wir dürfen nicht in Pessimismus verfallen. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist geimpft. Und dass es nun schwieriger wird, die noch ungeimpfte Bevölkerung zu erreichen, das haben wir gewusst. Ich bin überzeugt, wenn wir auf der letzten Meile noch zusätzliche fünf Prozent an Geimpften erreichen, dann sind wir in einer sichereren Lage als aktuell.

Täuscht der Eindruck, oder werden die getroffenen Massnahmen mit jedem Schritt verzweifelter?

Wir sind nicht verzweifelt, sondern bis auf den letzten Meter engagiert. Aber es ist schon so, irgendwann hat man den Menschen genügend oft gesagt, dass sie sich und die Gesellschaft mit einer Impfung schützen sollen. Mit der Impfwoche leisten wir nun noch einen letzten Effort.

Die Impfwoche ist also eine Art letztes Aufbäumen. Haben Sie Ziele gesetzt?

Wir können nicht abschätzen, was die Impfwoche bringt. Sie kann viel, aber auch wenig bringen. Ziele haben wir keine gesetzt. Aber wir wollen jene Personen abholen, die aus irgendeinem Grund noch unsicher sind, was das Impfen betrifft. Die Gesundheitsdirektion betreibt deshalb eine telefonische Auskunftsstelle, an die man sich bei Unsicherheiten wenden kann. Man kann uns auch per E-Mail Fragen stellen.

Bei allen Bemühungen: Alle Ungeimpften werden Sie kaum überzeugen.

Wir gehen diese Impfwoche positiv an und freuen uns, dass sich alle Beteiligten nochmals bemühen. Ist die Impfwoche abgeschlossen, sind auch unsere Werbebemühungen beendet. Ich glaube, irgendwann sind die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, möglichst alle Menschen zur Impfung zu bewegen. Der Kanton wird aber weiterhin unkomplizierte Impfmöglichkeiten anbieten, ebenso wie die Möglichkeit zur Information.



Wie dürfte es weitergehen?

Man wird wohl bei der Belastung der Intensivstationen und Spitäler etwas «härter am Wind segeln», das heisst etwas grössere Risiken eingehen müssen. Die ungeimpfte Bevölkerung wird wahrscheinlich dann noch durch eine Erkrankung immunisiert. Auf weitere Einschränkungen für die geimpfte und genesene Bevölkerung sollte wenn irgendwie möglich verzichtet werden. Das ist der grosse Vorteil des Zertifikats.

Dabei wird aber in Kauf genommen, dass es vermehrt zu Todesfällen kommen könnte?

Die meisten Personen, die jünger sind, gehen ein geringes Risiko ein, an einer Erkrankung zu sterben. Die grossen Risiken, die jüngere Menschen betreffen, sind die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung. Ich glaube, viele sind sich zu wenig bewusst, dass auch ein kerngesunder 40-jähriger schwer an Covid erkranken kann und dann lange mit den Folgen zu kämpfen hat.

Wie sieht es mit Long-Covid-Fällen im Kanton Zug aus. Wo steht der Kanton?

Das wissen wir nicht, weil keine Zahlen erhoben werden. Dafür fehlt auch eine klare Definition von Long-Covid. Wir wissen natürlich von Einzelfällen, die nach einer Erkrankung eine lange Rehabilitation machen mussten. Vor allem Personen, die auf der Intensivstation behandelt wurden, haben oft eine lange Rehabilitation zu absolvieren, aber auch andere können an Long-Covid leiden.

Zurück zur Impfwoche: Was ist im Kanton Zug dazu geplant?

Zuerst einmal muss ich allen Gemeinden meinen Dank aussprechen. Wir haben mit allen Gemeinden Kontakt aufgenommen, und es haben alle zugesagt, im Rahmen der Impfwoche mit Aktionen mitzumachen. In jeder Gemeinde wird es an einem Tag eine Aktion geben, an der man sich informieren und auch gleich impfen lassen kann. Wir haben aber die Art der Aktion den Gemeinden überlassen. Sie kennen die Gegebenheiten und ihre Bedürfnisse am besten.

Wie könnte eine solche Aktion aussehen?

Die Einwohnergemeinde Baar hat ja bereits kommuniziert, dass sie ein Fest rund um die Impfmöglichkeit organisiert. Unter dem Motto «Jetzt gaht's um d'Wurscht» erhalten nicht nur frisch Geimpfte eine Bratwurst – auch bereits Geimpfte können am Festbetrieb teilnehmen. Jeweils zwei Gemeinden werden an einem Tag eine solche Aktion durchführen. Die Gesundheitsdirektion koordiniert die Aktionen.

Sind neben den gemeindlichen weitere Aktionen geplant?

Die Gesundheitsdirektion wird einen Flyer in alle Haushaltungen verteilen lassen, auf dem in aller Kürze die Termine in den Gemeinden und alle anderen Impfmöglichkeiten aufgeführt sind. Zudem haben acht Apotheken, die das sogenannte Freitagsimpfen anbieten, die Aktion ausgeweitet. Während der Impfwoche können sich dort täglich zwischen 14 und 18 Uhr Personen ohne Voranmeldung impfen lassen. Und natürlich bleibt auch das Impfzentrum in Baar an sieben Tagen in der Woche von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Zuger Experten beantworten Ihre Fragen Suchen Sie Antworten zu Covid-19? Sind Sie unsicher, was die Impfung betrifft? Möchten Sie wissen, was die Politik in der Pandemie macht und noch zu tun gedenkt? Weshalb so und nicht anders reagiert wurde? Sie können bis am 9. November Ihre Fragen stellen. Benutzen Sie dazu E-Mail-Anschrift: coronaimpfung@zg.ch. Beantwortet werden Ihre Fragen von: Regierungsrat und Landammann Martin Pfister, Dr. Rudolf Hauri, Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte Schweiz, sowie Dr. Daniel Desgrandchamps, Kinderarzt und Infektiologe, Wissenschaftlicher Sekretär der eidgenössischen Kommission für Impffragen. Die «Zuger Zeitung» wird einen Auszug aus den Fragen und Antworten dazu veröffentlichen.

Gibt es weitere Aktionen, unabhängig von den Aktionen in den Gemeinden?

Wir machen der Bevölkerung das Angebot, Fachleuten Fragen zu stellen, die dann direkt und auch in der Zuger Zeitung beantwortet werden. Es kann sich dabei um Fragen zu Covid, zur Impfung, aber auch um politische Fragen handeln. Damit wollen wir vorhandene Unsicherheiten klären und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Ich bin gespannt, wie das genutzt werden wird.