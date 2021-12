Pandemie Ausnahme von Maskenpflicht bei 2G auch möglich – erster Omikron-Fall im Kanton Zug Bei Einlassbeschränkungen auf Geimpfte und Genesene sind seit dieser Woche auf Bundesebene Ausnahmen von der Maskenpflicht möglich. Der Zuger Regierungsrat hat im Sinne der Einheitlichkeit die kantonale Verordnung angepasst, damit diese Möglichkeit ab Freitag, 10. Dezember auch im Kanton Zug besteht. 09.12.2021, 09.49 Uhr

Eine im Kanton Zug wohnhafte Person ist positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet worden, wie die Gesundheitsdirektion meldet. Die betroffene Person ist aus Südafrika in die Schweiz eingereist und hat sich nach der Ankunft testen lassen und gemäss der damaligen Regel umgehend in Quarantäne begeben. Somit kam es zu keinen Kontakten zu anderen Personen in der Schweiz.