Pandemie Der Kanton Zug macht es, wie es Berset will: Alle über 75-Jährigen bis Ende Februar geimpft Die zugelassenen Impfstoffe sollen die Lage rund um Covid-19 entspannen. Mit der ansteckenderen Mutation des Virus ist es aber ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Kanton Zug will ein erstes Zwischenziel bereits nächste Woche erreicht haben. Zoe Gwerder 15.01.2021, 12.30 Uhr

Die ansteckendere Virusmutation aus England könnte schon in wenigen Wochen auch die Schweiz dominieren. Bundesrat Alain Berset betonte Anfang Woche an einer Pressekonferenz, wie wichtig es deshalb sei, die Risikogruppen möglichst schnell zu impfen. Die Pläne vieler Kantone würden jedoch diesem Anspruch nicht gerecht werden. Berset setzt klare Ziele: Bereits Ende Januar sollen fast alle Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen ein erstes Mal geimpft sein, bis Ende Februar auch alle über 75-Jährigen, die eine Impfung wollen.

Im Kanton Zug bedeutet dies, dass von den rund 10'000 Personen im Alter von über 75 Jahren, alle, die es möchten, bis in ein paar Wochen geimpft sein sollen. Hierbei entsprechen die Pläne des Kantons Zug jenen des Gesundheitsministers Berset. So seien voraussichtlich bis Ende nächster Woche die derzeitigen Bewohner der Alters- und Pflegeheime geimpft. Bei den übrigen über 75-Jährigen soll dies bis Mitte, spätestens Ende Februar der Fall sein. Dies sagt Aurel Köpfli, der für die Kommunikation der Zuger Gesundheitsdirektion verantwortlich ist.

Impfungen bei Ärzten sind in Vorbereitung

Wer ausserhalb einer Institution eine Impfung will, kann sich diese im Kanton Zug einzig im Impfcenter in der ehemaligen Spinnerei in Baar spritzen lassen. Denn anders als beispielsweise im Kanton Zürich will der Kanton Zug vorerst noch mit Impfungen durch die Hausärzte zuwarten.

erklärt Köpfli das Vorgehen. «So lässt es sich gut zentral lösen.» Man stehe aber mit der Ärzteschaft im engen Austausch und sei an den Vorbereitungen für den Impfstart in den Arztpraxen. Sobald zudem die mobile Impfequipe bei den Alters- und Pflegeheimen durch sei, werde dieses Team auch weitere Institutionen wie Rehakliniken aufsuchen. Jedoch werde hierbei ebenfalls die Impfstrategie des Bundes verfolgt – vorerst würden also nur über 75-Jährige geimpft werden.

Im Kanton Zug hätten etwa 1700 Personen das Vakzin bisher erhalten. Gemäss Aurel Köpfli konnten jedoch bei weitem noch nicht alle impfwilligen Personen im Alter von über 75 Jahren mit einer ersten Injektion bedient werden.

Zwischen 7 und 21 Uhr wird geimpft

Etwa 2000 impfberechtigte Senioren befinden sich auf der Warteliste, da sie sich bereits registriert haben. «Die Nachfrage ist im Moment deutlich höher als das Angebot», so Köpfli. Die Wartenden erhielten jeweils automatisch einen Termin zugewiesen, sobald neue Fenster frei seien:

Das Zeitfenster der Termine beträgt jeweils zehn Tage. Jeden Tag kommt also ein neuer Tag mit noch freien Terminen hinzu. Diese können online gebucht werden.

Geimpft wird zwischen 7 und 21 Uhr, sieben Tage die Woche. «Insbesondere wenn wir dereinst die arbeitstätigen Personen impfen können, sind Termine ausserhalb der Bürozeiten äusserst wichtig.» Die Frage allerdings, ob diese noch stärker in den frühen Morgen und späten Abend ausgeweitet werden würden, stelle sich derzeit nicht. Denn mit der aktuellen Anzahl Impfdosen könnten die total 1400 Impftermine, die pro Tag möglich seien, noch bei weitem nicht bestückt werden.

Je mehr Impfstoff, desto mehr Impfungen pro Tag

Die Kapazität wird nun jedoch langsam hochgefahren. Entsprechend dem vorhandenen Impfstoff seien bis Freitag in Baar täglich 100 Impfungen verabreicht worden. Dank des zweiten Impfstoffes, der am Donnerstag im Kanton Zug eingetroffen ist, können ab diesem Samstag jeden Tag 240 und ab Ende nächster Woche 320 Impfungen verabreicht werden.

Dass der Impfstoff auf mehrere Tage aufgeteilt worden sei, habe mehrere Gründe, erklärt Köpfli. Zum einen sei es der Umstand, dass man die nun Geimpften innert drei bis vier Wochen erneut impfen müsse und die Kapazitäten auch in vier Wochen vorhanden sein müssten. «Zum andern wäre es auch für den Betrieb und die Abläufe sowie für die Sicherheit im Impfcenter deutlich schwieriger, wenn wir wenige Tage mit voller Auslastung impfen würden und das Impfcenter danach wieder einige Tage leer stünde.»

Derzeit arbeiten im Impfcenter in Baar 20 Personen, auf zwei Schichten zu sieben Stunden aufgeteilt. Bei einer Vollauslastung wären 100 Mitarbeiter pro Tag im Einsatz.