Coronapandemie Wie der stiefmütterliche Umgang der Chamer Andreasklinik mit Schnelltests die Staatskasse belastet Sie sind günstig und schnell, aber für die Testzentren mit zusätzlichem Aufwand verbunden: Covid-19-Schnelltests. Vielleicht mit ein Grund, dass die Andreasklinik eine deutlich höhere Quote an PCR-Tests aufweist, als das Zuger Kantonsspital. Die Verantwortlichen der Klinik geben sich bedeckt. Zoe Gwerder 27.02.2021, 05.00 Uhr

Der Eingang zum Testcenter der Hirslanden Andreasklinik in Cham. Bild: Stefan Kaiser (26. Februar 2021)

Wieso werden im Testcenter der Hirslanden Andreasklinik verhältnismässig weniger der günstigeren Schnelltests vorgenommen als im Testcenter des Zuger Kantonsspitals? Diese Frage stellt sich, nachdem zwei Freundinnen in derselben Woche Ende Januar Halsweh hatten und sich auf Covid-19 testen liessen – die eine Freundin in der Andreasklinik, die andere im Kantonsspital. Beide hätten die Bedingungen für einen Schnelltest erfüllt. Sie hatten seit weniger als vier Tagen Symptome und gehörten weder einer Risikogruppe noch dem Pflegepersonal an. Doch in der Andreasklinik wurde ein PCR-Test vorgenommen, bei welchem es deutlich länger dauert, bis das Resultat vorliegt. Die Begründung des Mitarbeiters vor Ort: Bei Halsweh zeige ein PCR-Test besser an als ein Schnelltest. Hingegen hiess es beim Kantonsspital, es sei ein klarer Fall für den Schnelltest.

Die Zahlen, welche die beiden Spitälern unserer Zeitung zur Verfügung gestellt haben, zeigen denn auch, dass das Vorgehen der Andreasklinik möglicherweise kein Einzelfall ist. So sind in den Monaten Oktober 2020 bis Januar 2021 in der Andreasklinik nur rund 10 Prozent aller Personen im Testcenter mittels Schnelltest auf eine Infektion mit Covid-19 geprüft worden:

Im Testcenter des Zuger Kantonsspitals liegt der Anteil Schnelltests über denselben Zeitraum hingegen bei rund 30 Prozent:

Schweizweit liegt der Schnitt der Schnelltests seit Oktober bei rund 20 Prozent, wie auf der Website des Bundesamtes für Statistik zu erfahren ist.

Inner weniger Monaten über 70'000 Franken Mehrkosten

Die tiefere Schnelltestquote der Andreasklinik hat Folgen bei den Kosten, die zu Lasten des Bundes, also der Steuerzahler gehen. Denn einen PCR-Test auszuwerten ist deutlich aufwendiger als die Auswertung eines Schnelltests. So dürfen die Labore pro Test 106 Franken verrechnen. Für das Auswerten des Schnelltests hingegen werden 32.50 Franken vom Bund bezahlt – also weniger als ein Drittel des Labortests. Hätte das Testcenter der Andreasklinik ebenfalls 30 Prozent aller Test im Schnellverfahren durchgeführt, hätten rund 1000 PCR-Tests weniger zu Buche geschlagen. Was zur Reduktion der Kosten um 73'000 Franken geführt hätte.

Auf den deutlichen Unterschied angesprochen, versichert die Andreasklinik, dass sich der Entscheid für die Art des Testes nach den Testkriterien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) richte. «Wenn eine Person länger als 4 Tage Symptome hat, wird ein PCR-Test gemacht. Bei Symptombeginn vor weniger als vier Tagen und Erfüllung der Kriterien gemäss BAG kann auch ein Antigen-Schnelltest gemacht werden», schreibt die Mediensprecherin Rahel Schmid. Die Formulierung «kann» lässt offen, ob bei der Möglichkeit eines Schnelltests, in jedem Fall ein solcher gemacht wird.

BAG nimmt Testcentren nicht in die Pflicht

Tatsächlich schreibt das BAG zwar Voraussetzungen für den Schnelltest vor. Es gibt jedoch keine Verpflichtung, diesen einzusetzen, auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, wie das BAG auf Anfrage bestätigt.

Die Testzentren können also selbst entscheiden, ob sie bei einem möglichen Schnelltest diesen auch einsetzten, oder den PCR-Test vorziehen. Dass aber je nach Art der Symptome auf den PCR-Test zurückgegriffen wird, scheint nicht auf medizinische Vorgaben zurückzuführen sein. Denn wie beim Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri zu erfahren ist, gibt es keine Hinweise oder gar Anweisungen, dass bei gewissen Covid-19-Symptomen besser ein PCR-Test vorgenommen wird:

«Sind Symptome da und die Voraussetzungen für einen Schnelltest erfüllt, spricht grundsätzlich nichts gegen einen solchen.»

Wieso greift also die Andreasklinik relativ selten zu einem Schnelltest? Testet die Andreasklinik mehr ältere Personen und Risikopatienten, bei denen kein Schnelltest möglich ist? Zieht es Junge eher zum gut erschlossenen, unkomplizierteren Testcenter des Kantonsspitals bei welchem auch ohne Voranmeldung getestet wird?

Zur Patientenstruktur in den Testzentren haben beide Spitäler keine ausgewerteten Daten. Einzig der Anteil Selbstzahler kann beziffert werden – also Personen, die sich für eine Reise oder aus anderen Gründen testen lassen, bei welchen der Bund nicht bezahlt. Hierbei gibt es jedoch keine Unterschiede: Rund ein Drittel beträgt der Anteil sowohl in der Andreasklinik wie auch im Kantonsspital. Auch die Kosten für diese Selbstzahler würden eher für mehr Schnelltests in der Andreasklinik sprechen. Mit 57.50 Franken verrechnet diese 12.50 weniger als das Kantonsspital (70 Franken). Beim deutlich teureren PCR-Test sind es nur 6.50 Franken Unterschied. (Kantonsspital 140 Franken, Andreasklinik 133.50)

Wenig Vergütung bei höherem Aufwand macht Schnelltest unattraktiv

Deutlich plausibler als das Argument der Patientenstruktur ist hingegen jenes, dass ein Testcenter für das Auswerten eines Schnelltests viel Aufwand auf sich nehmen muss und sehr wenig erhält. Bereits der Abstrich, welcher für beide Testarten nötig ist, wird lediglich mit 25 Franken vergütet. Geht die Probe danach für die PCR-Auswertung ins Labor, ist die Sache für das Spital erledigt. Bei einem Schnelltest hingegen muss das Testcenter die Probe auswerten, das Resultat dem Patienten mitteilen und dieses beim BAG registrieren. Für diese Arbeit erhält das Spital gerade einmal 32.50 Pro Test.

Erklärungen, beziehungsweise Versuche die tiefe Schnelltestquote zu erklären, gab es von der Andreasklinik nur eine: Die Vermutung, dass sich Personen mit Symptomen vielleicht eher einen PCR-Test wünschen, da dieser eine Infektion verlässlicher anzeigt und man bei Symptomen sowieso zu Hause bleiben sollte. Doch zumindest im oben genannten Fallbeispiel war die Patientin in der Andreasklinik nicht nach ihrem Wunschtest gefragt worden – obwohl diese einen Schnelltest vorgezogen hätte. Ein Einzelfall? Wohl eher nicht. Die Schnelltestquote der beiden Spitäler weichen zu stark voneinander ab, während gleichzeitig der Anteil Selbstzahler mit einem Drittel auf demselben Niveau liegt – und einen wesentlichen Anteil der Testenden ausmacht.

Leider hatte unsere Zeitung keine Möglichkeit mit Verantwortlichen der Spitäler direkt zu sprechen. Antworten gab es ausschliesslich schriftlich über die Medienstelle, was ein Nachhaken schwierig machte. Fakt ist: Das Vorgehen der Andreasklinik ist zwar legitim. Es gibt keine Vorschrift zum Schnelltest. Die zusätzlichen Kosten, die durch mehr PCR-Tests für den Bund und letztlich den Steuerzahler entstehen sind jedoch beträchtlich.