pandemie Die Corona-Hotspots im Kanton Zug: Oberägeri hat es am stärksten erwischt Dass die Berggemeinde verhältnismässig am meisten Fälle zählt, ist wohl auf ein inzwischen als Ansteckungsherd bekanntes Schwyzer Jodlermusical zurückzuführen. Doch auch in anderen Gemeinden gibt es auffällige Anstiege der Fallzahlen während der zweiten Welle. Zoe Gwerder 02.12.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verlauf der Coronapandemie verhält sich im Kanton Zug in der zweiten Welle in etwa ähnlich wie in der gesamten Schweiz. Über die einzelnen Gemeinden hin betrachtet, sieht man jedoch einige Unterschiede. Dies zeigen neuste Daten, die der Kanton Zug seit kurzem auf seiner Website aufgeschaltet hat.

Demnach ist die Gemeinde Oberägeri im Verhältnis zur Einwohnerzahl am stärksten betroffen. Sowohl betrachtet auf die gesamte Pandemie wie auch fokussiert auf die zweite Welle seit September, weist die Berggemeinde den höchsten Anteil an Covid-19-Fällen auf (Grafik oben). So sind seit Mitte Februar 3,35 Prozent der Oberägerer positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Insgesamt sind es 209 Personen.

Hierbei sind insbesondere Zeitpunkt und Höhe im zeitlichen Verlauf beeindruckend. Die Zahl der pro Woche positiv getesteten Oberägerer stieg ein bis zwei Wochen vor den meisten anderen Gemeinden bereits deutlich an. In der Woche des 12. Oktobers erreichte der Anstieg seinen Höhepunkt – mit 46 neuen Fällen innert einer Woche. Auch die darauffolgenden Wochen waren mit 38 respektive 28 Fällen noch immer im hohen Bereich, gemessen an der Anzahl Einwohner.

Infektionsherde: Ein Lager und das Schwyzer Jodlermusical

Der markante Anstieg dürfte mit dem inzwischen berüchtigten Jodlerfest in Schwyz zu tun haben. Dort besuchten Ende September rund 600 Personen ein Jodlermusical, woraufhin – ebenfalls in der Woche des 12. Oktober – sich das Spital Schwyz mit Coronapatienten füllte. Wie in Oberägeri erzählt wird, sollen auch einige Ägerer das Jodlerfest besucht haben und danach an Covid-19 erkrankt sein. Ein Kinderlager während der Herbstferien, in welchem sich mehrere Teilnehmer ansteckten, hat wohl zusätzlich zum Anstieg der Fälle beigetragen.

Ebenfalls anteilig mehr Fälle als die anderen Gemeinden hat Steinhausen mit 3,05 Prozent. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl stieg Ende September die Zahl der Covid-19-Erkrankungen deutlich an. 24 Personen wurden innerhalb einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Nach einem kurzen Plateau stieg die Kurve zwei Wochen später auf den bisherigen Höchststand von 43 Fällen innert einer Woche. In Baar, welches mit einem Anteil von 2,85 Prozent an dritter Stelle liegt, blieben die Zahlen der zweiten Welle konstant hoch.

Im November weichen vier Gemeinden vom kantonalen Trend ab

Auffällig ist ebenfalls ein Anstieg in mehreren Gemeinden Mitte November. In der Woche des 16. November erreichten Menzingen, Risch und Walchwil den Höchststand. Auch in Unterägeri gab es in dieser Woche mit 34 neuen Fällen einen Höchststand, jedoch bereits die zweite Woche in Folge. In den anderen Gemeinden waren zu diesem Zeitpunkt die Werte hingegen bereits tendenziell am Sinken.

Mögliche Anlässe für die Ausschläge sind keine bekannt – ausgenommen jener in Oberägeri. Auch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug kennt die Gründe auf Anhieb nicht, wie der Kommunikationsbeauftragte Aurel Köpfli sagt. So habe man insbesondere im Oktober den Ansteckungsort nicht mehr versucht zu eruieren, da das Contact-Tracing überlastet war. Und eine Feinanalyse sei bisher noch keine durchgeführt worden. Köpfli relativiert zudem die Aussagekraft der Zahlen:

«In einer kleinen Gemeinde kann ein Lager mit Infizierten bereits zu einem grossen Ausschlag der Kurve führen, während ein solches Ereignis in einer grossen Gemeinde weniger auslöst.»

Zudem müsse der Ansteckungsort nicht zwingend mit dem Wohnort, wo der Fall registriert wird, übereinstimmen. «Viele gehen ausserhalb ihrer Gemeinde oder gar ausserkantonal Arbeiten. Und die Mobilität ist im Kanton Zug während der zweiten Welle nur gering zurückgegangen.»