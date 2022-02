Kanton Zug hebt Maskenpflicht und Reihentests an Schulen auf

Pandemie Maskenpflicht und Reihentests an Zuger Schulen werden aufgehoben Der Zuger Regierungsrat reagiert auf die veränderte Pandemie-Situation und passt die kantonalen Vorgaben entsprechend an. Die Reihentests an den Schulen werden nach den Sportferien eingestellt. Wenn sich die epidemiologische Lage nicht verschlechtert, wird zudem die Maskenpflicht auf Primarstufe und Sekundarstufe I nach den Sportferien nicht verlängert. 03.02.2022, 10.45 Uhr

In den letzten Wochen hat das Pandemiegeschehen eine neue Form angenommen: Die dominierende Omikron-Variante ist zwar deutlich ansteckender als die vorherigen Virus-Varianten – sie führt in den meisten Fällen aber zu milderen Verläufen, vor allem dank dem hohen Immunisierung der Bevölkerung. Trotz sehr hoher Fallzahlen droht somit zur jetzigen Situation gemäss Medienmitteilung der Gesundheitsdirektion keine Überlastung des Gesundheitswesens. Die Aufhebung der Kontaktquarantäne durch den Bundesrat hat zudem die Voraussetzungen für repetitive Tests stark verändert.

Mit den bisherigen Massnahmen lässt sich das Infektionsgeschehen nicht mehr wesentlich beeinflussen. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage hat der Zuger Regierungsrat Anpassungen im Bereich der Reihentests und der Maskenpflicht an Schulen sowie den Vorgaben für Gesundheitseinrichtungen vorgenommen.

Schultests bei Häufung von Verdachtsfällen

Durch die knappen Laborkapazitäten mussten wie in zahlreichen anderen Kantonen auch im Kanton Zug im Januar 2022 die Reihentests an den Schulen teilweise aussetzt werden. Nach den Sportferien wird das System den neuen Gegebenheiten angepasst: Tests finden nur noch dann statt, wenn in einer Klasse mehrere Ansteckungen nachgewiesen sind und damit durch Reihentests die Ansteckung einer grossen Gruppe von Schülerinnen und Schülern verhindert werden kann. «Unser bewährtes System wird so neu ausgerichtet. Ein sicherer Schulunterricht vor Ort ist weiterhin unser oberstes Ziel», wird Landammann Martin Pfister in der Mitteilung zitiert. Durch den Verzicht des regelmässigen Testens in allen Klassen werden die Ressourcen des Kantons zielgerichtet dort eingesetzt, wo es nötig ist. So kann garantiert werden, dass die Resultate bei den Tests in den Klassen mit nachgewiesenen gehäuften Ansteckungen oder Verdachtsfällen innert 24 Stunden vorliegen und somit rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden können.

Maskenpflicht an den Schulen nach den Sportferien aufgehoben

In den Schulzimmern des Kantons wird weiterhin ein grosses Augenmerk auf die bekannten Schutzmassnahmen gelegt, etwa durch regelmässiges Stosslüften. «Wichtig bleibt zudem, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Symptomen umgehend testen lassen und sich in Selbstisolation begeben, bis ein negatives Testresultat vorliegt», lässt sich Kantonsarzt Rudolf Hauri in der Medienmitteilung zitieren. Da der Bundesrat die Quarantäneregeln aufgehoben hat und damit keine Klassenquarantänen mehr angeordnet werden müssen, hat der Regierungsrat entschieden, nach den Ferien voraussichtlich die Maskenpflicht auf der Primarstufe und der Sekundarstufe I nicht weiterzuführen.

Allerdings nimmt er in der zweiten Ferienwoche nochmals eine Beurteilung vor und behält sich vor, bei einer unerwarteten Verschlechterung der Situation die Maskenpflicht weiterzuführen. (haz)