Pandemie Kanton Zug Zuger Gemeinden: Corona-Abstimmung gibt Hinweise auf Impfquote – Zahlen zu Neuansteckungen bestätigen diese Der Kanton Zug weist derzeit eine Impfquote von rund 68 Prozent auf. Wie stark sich diese allerdings von Gemeinde zu Gemeinde unterscheidet, ist nicht bekannt. Allerdings gibt es seit vergangenem Wochenende Indizien, wie hoch diese in etwa sein könnte. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

DIe Zahl der Nein-Stimmen zum Covid-Gesetz und die Zahl der Ansteckungen korrelieren in den Zuger Gemeinden. Bild: PD

Wie die «Schweiz am Wochenende» kürzlich analysiert hat, gab es bei der ersten Abstimmung über das Covid-19-Gesetz im Juni bei den Kantonen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Abstimmungsresultaten und der Impfquote: Je mehr Geimpfte, desto höher die Zustimmung.

Dass auch bei der jüngsten Abstimmung zum Covid-19-Gesetz ein solcher Zusammenhang bestehen könnte, zeigen bereits die Zahlen des gesamten Kantons Zug. Das Resultat liegt sehr nahe an der Impfquote: Mit einem Ja von rund 64 Prozent ist diese nur wenige Prozentpunkte von der Quote von 68 Prozent entfernt. Im Kanton Schwyz – einer der beiden Nein-Kantone – sagten 49 Prozent Ja, bei einer Impfquote von 59 Prozent.

Je mehr Nein, desto mehr Ansteckungen

Entsprechend können nun die Impfquoten in den Zuger Gemeinden vermutet werden. Und tatsächlich: Vergleicht man den Anteil Nein-Stimmen der Gemeinden mit der Anzahl Ansteckungen seit Anfang August bis Ende November – also seit alle Impfwilligen geimpft sind –, sieht man eine deutliche Relation. Dies insbesondere an den beiden Polen. So weisen die Gemeinden Menzingen und Neuheim, in welchen es den höchsten Anteil Nein-Stimmen gab, auch den höchsten Anteil Neuinfektionen pro 1000 Personen auf, während Zug und Hünenberg sowohl den niedrigsten Nein-Anteil aufweisen wie auch die wenigsten Ansteckungen. Dass hier in diesem Vergleich der Anteil in Promille allerdings dermassen exakt mit dem Prozentsatz der Nein-Stimmen korreliert, ist reiner Zufall.

Die höchste Differenz zwischen dem Anteil Nein-Stimmen und der Anzahl Ansteckungen pro 1000 Einwohner, weisen die Gemeinden Neuheim, Walchwil und Oberägeri auf. Neuheim verzeichnet deutlich mehr Ansteckungen als aufgrund des Abstimmungsresultates zu erwarten wären. Dies wird allerdings darauf zurückzuführen sein, dass die Gemeinde am wenigsten Einwohner zählt (Rund 2200) und es gleichzeitig in der Schule jüngst zu einem grossen Ausbruch gekommen ist, was die Zahlen hochschnellen lässt.

«Gute Arbeit, aber auch Glück»

In Walchwil und Oberägeri sind die Ansteckungszahlen hingegen deutlich tiefer als der Anteil Nein-Stimmen. Auf die Zahlen angesprochen, meint der Walchwiler Gemeindepräsident Stefan Hermann, dies habe wohl damit zu tun, dass die Schule bisher von grösseren Ausbrüchen verschont geblieben sei:

Stefan Hermann, Gemeindepräsident Walchwil. Bild: Zuger Presse

«Wir sind da sehr gut unterwegs. Auch weil wir dank den Doppelklassen die Reihentests bereits ab der dritten Klasse durchführen.»

Dies wirke sich auch auf die Familien aus, ist Hermann überzeugt. Auch im Alterswohnheim habe es noch keine grösseren Ausbrüche gegeben. Hier kämen ebenfalls Reihentests zwei Mal wöchentlich zum Einsatz. Trotzdem sei wohl auch etwas Glück dabei, dass Walchwil bisher noch keinen Hotspot hatte.

Ebenfalls von Glück spricht der Oberägerer Gemeindepräsident Marcel Güntert. Zumindest für den in der Grafik verwendeten Zeitraum. Denn wie der Website des Zentrums Breiten zu entnehmen ist, verzeichnet dieses derzeit einen Ausbruch.

Impfdurchbruch im Zentrum Breiten Im Zentrum Breiten ist bei elf Bewohnerinnen und Bewohnern sowie drei Mitarbeitenden das Coronavirus nachgewiesen worden. Es handle sich um einen Impfdurchbruch, steht in einer Mitteilung des Zentrums auf dessen Homepage. Das Altersheim bleibe nun bis auf weiteres geschlossen. Wo möglich werde man nun die Bewohnenden zum dritten Mal Impfen. (zg)

Doch zuvor sei das Alterszentrum ohne grössere Ausbrüche durch die Pandemie gekommen. Auch in den Schulen sei es derzeit ruhig. «Sowohl dort wie auch im Alterszentrum wurde gut gearbeitet – wir hatten wohl aber auch eine grosse Portion Glück», so Güntert.

Bereits der Abstimmungskampf liess eine tiefe Impfquote vermuten

Dass Oberägeri mit seinen 44 Prozent Nein-Stimmen wohl auch eine tiefere Impfquote habe, sei sehr gut möglich.

«Fuhr man vor der Abstimmung von der Stadt ins Ägerital, war auffällig, wie die Plakate gegen das Gesetz immer mehr wurden.»

Da seien wohl auch viele nicht geimpft, meint Güntert. Zusätzlich spiele insbesondere die Nähe zum Kanton Schwyz eine Rolle. Jenem Kanton mit der zweittiefsten Impfquote. Überblickend kann im Kanton Zug also davon ausgegangen werden, dass die Impfquote in den Berggemeinden deutlich tiefer ist, als jene in den übrigen Gemeinden.

