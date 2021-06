Im Kanton Zug wurden überteuerte und unsichere Masken verteilt

Pandemie Mutmasslich überteuerte und unsichere Masken wurden auch im Kanton Zug verteilt Im Frühjahr 2020, als die Coronakrise ausbrach, kaufte die Armee Schutzmasken in rauen Mengen ein – teilweise überteuert. Und qualitativ nicht einwandfrei. Solche Masken kamen auch im Kanton Zug zum Einsatz. Harry Ziegler 28.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf den Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 war niemand wirklich vorbereitet. Auch nicht die Armee, die für die Versorgung der Bevölkerung beispielsweise mit Schutzmasken zuständig ist. Deshalb kaufte sie gemäss einem Bericht des VBS FFP2-Masken zum Teil zu einem Stückpreis von 9.90 Franken ein, was dem rund Dreifachen des Marktpreises entspricht. Im Zentrum der Geschichte: die in Zug domizilierte Firma Emix Trading AG.

Die Armee hat im Frühjahr 2020 Masken für rund das Dreifache des Marktpreises eingekauft. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Im Dezember des letzten Jahres reichte der Luzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi Strafanzeige wegen Wuchers bei der Zuger Staatsanwaltschaft ein und schaltete die Militärjustiz ein. Nur: Die Anzeige ist nicht rechtsgültig. «Wir können bestätigen, dass die von Ihnen genannte Person am 3. Dezember 2020 eine Strafanzeige wegen Verdacht auf Wucher per E-Mail eingereicht hat. Allerdings ist die Eingabe per E-Mail nicht rechtsgültig. Eine rechtsgültige Strafanzeige hat diese Person bei uns nachfolgend nicht eingereicht», schreibt Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Strafverfolgungsbehörden, auf Anfrage.

Die angeschafften Masken waren nicht bewilligt

Ermittelt wird nun aber seitens der Zürcher Staatsanwaltschaft: «Nach Übermittlung der ursprünglich bei der Zuger Staatsanwaltschaft eingereichten Strafanzeige einer Privatperson hat die Zürcher Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Schutzmasken-Verkäufen der Emix Trading Anfang 2021 eine Strafuntersuchung eröffnet», schreibt die Medienstelle. Allerdings könne sie – gestützt auf die Strafprozessordnung – keine Auskunft zum Stand des Verfahrens erteilen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nun sagt der Luzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi, dass nicht nur die Preise für die Masken überhöht gewesen seien, mittlerweile habe sich auch herausgestellt, dass auch deren Qualität schlecht gewesen sei. Was möglicherweise auch für Personen, die die Maske verwendeten, gefährlich gewesen sein könnte. Mainardi hat beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Ressort Produktesicherheit, nachgefragt, ob die Masken des Typs «Yeufon FFP2 Face Mask» gemäss den damals gültigen Richtlinien der Covid-19-Verordnung 2 freigegeben worden seien. Das Seco schreibt auf Mainardis Anfrage, «dass gestützt auf die Sonderregelung in Artikel 40 der Covid-19-Verordnung 2 keine Bewilligung an einen Inverkehrbringer für die Atemschutzmaske ‹Yeufon FFP2 Face Mask› erteilt wurde.» Für Mainardi ist klar: Da eine solche Bewilligung nicht vorlag, hätten die Masken auch nicht vom VBS in Umlauf gebracht werden dürfen.

30'000 Masken landeten im Kanton Zug

Die Masken dieses Typs allerdings waren im Kanton im Umlauf, wie Urs Marti, Leiter des Amts für Zivilschutz und Militär und Chef des Kantonalen Führungsstabes, bestätigt. «Der Kanton Zug hat im Frühling 2020 von der Armeeapotheke 30'000 Schutzmasken der Firma ‹Yeufon FFP2 Face Mask› erhalten», schreibt Marti auf Anfrage. Diese Masken seien ab Frühling 2020 bis Ende 2020 im Kanton Zug für das Personal in der kantonalen Verwaltung und den Gerichten eingesetzt worden. Urs Marti führt weiter aus:

«Gemäss dem damals uns bekannten Wissensstand und gemäss Aussagen der Armeeapotheke waren diese Masken korrekt deklariert und durften eingesetzt werden.»

Die Bestände seien 2020 bis auf wenige Masken aufgebraucht worden. «Die verbleibenden Masken haben wir aufgrund der Diskussionen ab Ende 2020 nicht mehr verwendet», erklärt der Leiter des Amts für Zivilschutz und Militär.

Im Nachgang der Vorwürfe von Loris Fabrizio Mainardi gegenüber der Armeeapotheke «haben wir die Armeeapotheke Anfang 2021 auch nochmals angefragt, ob die Schutzmasken ein gesundheitliches Problem darstellten», so Marti weiter. Die Armeeapotheke habe das verneint.