Pandemie Nachwehen der unbeschwerten Fasnachtszeit: Die Corona-Ansteckungen steigen im Kanton Zug deutlich Gegenwärtig sind 67 Prozent der PCR-Tests im Kanton Zug positiv. Daher rechnet Kantonsarzt Rudolf Hauri mit einer beträchtlichen Dunkelziffer. Die Fallzahlen dürften in den nächsten Wochen weiter steigen. Carmen Rogenmoser 07.03.2022, 18.21 Uhr

Zusammensitzen, feiern und gemeinsam Musik machen: Die Fasnacht bot Gelegenheit zur Ausgelassenheit – die Coronapandemie schien weit weg, insbesondere da kurz zuvor die meisten Massnahmen weggefallen waren. Nun, knapp eine Woche nach dem Güdeldienstag, machen sich die Auswirkungen in der Coronastatistik bemerkbar. In Zentralschweizer Kantonen steigen die Ansteckungszahlen. Für das vergangene Wochenende wurden in Zug 981 Neuinfektionen (plus 118 Prozent im Vergleich zur Vorwoche) gemeldet, für Luzern 5457 (plus 180 Prozent). Dass dieser Anstieg deutlich steiler ist als über die ganze Schweiz betrachtet, zeigt auch die Grafik der Sieben-Tage-Inzidenz.

«Wir stellen durchaus Ansteckungen an Fasnachtsveranstaltungen fest», schreibt der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri auf Nachfrage. «Bei den aktuell hohen Fallzahlen ist es aber in den meisten Fällen kaum möglich, den Ansteckungsort genau nachzuvollziehen.» Seit rund zwei Wochen steigen die gemeldeten Ansteckungszahlen wieder an.

Wohl beträchtliche Dunkelziffer

Neben der Fasnacht hätten wohl auch die allgemeinen Lockerungen und die Sportferien dazu beigetragen. «Die hohe Positivitätsrate deutet zudem nach wie vor auf eine beträchtliche Dunkelziffer hin, weshalb die gemeldeten Zahlen das Infektionsgeschehen nicht exakt abbilden dürften.» So sind im Kanton Zug 67 Prozent aller PCR-Tests und 28 Prozent der Schnelltests positiv.

Es wird auch wieder vermehrt getestet. Das zeigt die Entwicklung des Testcenters des Zuger Kantonsspitals deutlich: «Die durchschnittliche Zahl der durchgeführten Tests für Personen mit Covid-19-Symptomen hat sich im Verlauf der letzten Woche im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt», schreibt Sonja Metzger, Leiterin Marketing des Kantonsspitals. «Zusammen mit den Tests für Personen ohne Covid-19-Symptome werden momentan rund 485 Tests pro Tag durchgeführt», führt sie aus. Nach den allgemeinen Lockerungen der Coronamassnahmen komme die Zunahme nicht ganz unerwartet. Auch die Fasnacht dürfte dabei eine Rolle spielen, so Metzger.

Das bestätigt auch Martin Affentranger, Präsident des Vereins Zuger Apotheker und Inhaber der Anklin Apotheke in Cham, die über ein Covid-19-Testcenter verfügt: «In unserem Testcenter sind wir vor allem am Morgen sehr stark ausgelastet. Grundsätzlich haben wir hier jedoch noch genügend Kapazitäten für alle, die sich testen lassen wollen.» Momentan würden noch Testtermine ohne Voranmeldung in der Anklin Apotheke angeboten. Affentranger empfiehlt aber, einen Termin zu buchen. Auch er spricht die hohe Dunkelziffer an:

«Wir stellen auch fest, dass Gewisse Kunden sich einfach in Selbstisolation begeben, wenn der Schnelltest positiv anzeigt, und nicht noch ein offizielles Testresultat brauchen.»

Das gelte vor allem für Personen, die erst kürzlich geimpft oder genesen sind.

Kontakt primär per SMS

Kantonsarzt Rudolf Hauri Bild: Stefan Kaiser (10. November 2021)

Die vielen neuen Coronafälle bedeuten auch eine Belastung für das Contact-Tracing. Dieses komme der Nachfrage jedoch gut nach. Rudolf Hauri: «Das Contact-Tracing funktioniert aktuell sehr gut, da keine Kontaktpersonen mehr in Quarantäne gesetzt werden müssen.» Allfällige lange Wartezeiten auf Informationen hätten nichts mit dem kantonalen Contact-Tracing zu tun, sondern lägen an den knappen Laborkapazitäten. Alle infizierten Personen würden innert 24 Stunden nach Eintreffen des Testresultats kontaktiert. Je nach Labor könne es aber bis zu 48 Stunden dauern, bis das Resultat vorliegt.

Viele positiv Getestete werden nicht mehr telefonisch, sondern per SMS kontaktiert. Der Kanton Zug habe den Ablauf bereits Anfang Jahr angepasst, so Hauri:

«Dies hat sich bewährt, da auch das Informationsbedürfnis der meisten angesteckten Personen gering ist, da diese das Vorgehen kennen.»

Bei Fragen stehe die Auskunftsstelle stets per Telefon zur Verfügung.

Auf die Spitaleintritte wirkt sich die Zunahme der Coronafälle bisher nicht aus. «Diese Zahlen entwickeln sich seit Anfang Jahr sehr stabil, es sind meistens um die zwölf Personen mit Covid-19 im Zuger Kantonsspital», erklärt der Kantonsarzt. Covid-19 sei nach wie vor eine Herausforderung für das Gesundheitswesen und mache immer noch einen bedeutenden Teil der Hospitalisationen aus. «Eine Überlastung mit notwendigen Einschränkungen in Bezug auf nicht dringliche Eingriffe zeichnet sich nicht ab.»

Der Kantonsarzt rechnet mit einer weiteren Zunahme

Auf die Frage nach einer Prognose meint Rudolf Hauri: «In den nächsten Wochen dürften die Fallzahlen weiter steigen. Die Entkoppelung der Fallzahlen von den Hospitalisationen hat sich bisher bestätigt und dürfte sich nach derzeitigen Erkenntnissen auch mit der Untervariante von Omikron nicht ändern.» Nach wie vor lohne es sich, die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten und in engen Räumen eine Maske zu tragen, auch dort, wo es nicht vorgeschrieben ist.

Hauri rechnet damit, dass für den Herbst und Winter mit einer erneuten Zunahme der Fälle zu rechnen ist, «welche unter anderem auch wieder zu mehr Hospitalisationen führen könnte». Es gebe aber viele Unsicherheiten, etwa die Wirkung der Impfung bis im Herbst oder das Aufkommen neuer Varianten. Das Virusgeschehen und die Lage der Gesundheitsversorgung würden weiter eng verfolgt.

