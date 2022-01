Pandemie SVP fordert Aufhebung der Maskenpflicht an Zuger Primarschulen Dazu hat die Fraktion eine Kleine Anfrage beim Regierungsrat eingereicht. 21.01.2022, 16.22 Uhr

Die SVP-Fraktion fordert den Zuger Regierungsrat auf, die Maskenpflicht an den Zuger Primarschulen «umgehend» aufzuheben. In ihrer Kleinen Anfrage begründet die Partei die Forderung damit, es sei mehrfach bestätigt worden, «dass unsere Kinder weder die Pandemie-Treiber, noch selber durch das Covid-Virus ernsthaft gefährdet sind (speziell nicht von der aktuell stark verbreiteten Omikron-Variante)». Der Exekutive stellt die Partei folgende Frage: «Ist der Regierungsrat bereit, die Maskenpflicht an unseren Primarschulen unverzüglich aufzuheben? Falls Nein, warum nicht?»