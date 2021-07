Pandemie «Walk-In»-Impfungen ohne Voranmeldung am Zuger Impfzentrum Ab Donnerstag, 15. Juli, bietet das Zuger Corona-Impfzentrum in Baar Walk-In-Impfungen ohne Voranmeldung an. Damit vereinfacht der Kanton den Zugang zur Impfung, so dass sich möglichst viele Zugerinnen und Zuger rasch impfen lassen. Während der Sommeferien sind die Öffnungszeiten des Impfzentrums reduziert. 14.07.2021, 11.16 Uhr

(haz) Mit dem neuen Walk-In-Angebot unternimmt der Kanton Zug einen weiteren Schritt, um die Impfung allen Zugerinnen und Zugern möglichst einfach zugänglich zu machen. Neu ist laut Medienmitteilung der kantonalen Gesundheitsdirektion keine Online-Anmeldung mehr nötig, die Daten der impfwilligen Personen werden vor Ort erfasst. Alle Personen, welche ohne Voranmeldung geimpft werden wollen, sind gebeten, ihren Pass/ihre ID sowie den Krankenkassenausweis mitzubringen.

«Impfquote im Kanton Zug muss erhöht werden»

«Die Nachfrage nach der Impfung geht langsam aber sicher zurück. Wir hoffen, durch die Walk-In-Impfungen noch einmal mehr Zugerinnen und Zuger für die Impfung zu motivieren», wird Gesundheitsdirektor Martin Pfister in der Mitteilung zitiert. Die Impfung stellt den einzigen Ausweg aus der Pandemie dar. Bei einem schnellen Anstieg der Ansteckungszahlen droht erneut eine sehr starke Belastung des Gesundheitswesens, zudem gibt es auch bei jüngeren Personen schwere Krankheitsverläufe mit Langzeitfolgen. «Auch im Kanton Zug muss die Impfquote noch erhöht werden – bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und lassen Sie sich impfen», appelliert Pfister an die Zuger Bevölkerung.

Bei den Walk-In-Impfungen kann es zu Wartezeiten kommen. Personen, welche einen fixen Impftermin wünschen, können sich nach wie vor auf www.corona-impfung-zug.ch anmelden. Mit einer Voranmeldung reduziert sich zudem die Aufenthaltsdauer im Impfzentrum, da keine Daten mehr erfasst werden müssen.

Reduzierte Öffnungszeiten über Sommerferien

Da die Menge an verfügbarem Impfstoff in den kommenden Wochen etwas zurückgeht und die Nachfrage über die Sommerferien ebenfalls geringer ist, passt das Impfzentrum in Baar die Öff-nungszeiten über die Sommerferien an. An den kommenden vier Wochenenden (17./18. Juli, 24./25. Juli, 31. Juli/1. August und 7./8. August) bleibt das Wochenende am Samstag und Sonntag geschlossen. Auch mit diesen verkürzten Betriebszeiten können nach wie vor alle zur Verfügung stehenden Impfdosen verimpft werden. Über die Öffnungszeiten des Impfzentrums nach den Sommerferien wird zu gegebener Zeit informiert.

Das Covid-Zertifikat wird den vollständig geimpften Personen vor Ort abgegeben. Dieses bringt Erleichterungen im internationalen Reiseverkehr und bei Veranstaltungen in der Schweiz mit sich.