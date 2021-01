pandemie Zuger Contact-Tracing macht sich auf Anstieg der Coronafallzahlen gefasst Die Zuger Gesundheitsdirektion sieht sich besser auf ein Hochschnellen der Infektionen vorbereitet als noch im Herbst. Knackpunkte seien nun jedoch auch Lieferengpässe auf dem Weltmarkt. Zoe Gwerder 14.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz der aktuellen Massnahmen verdoppeln sich derzeit die Fallzahlen der deutlich ansteckenderen Covid-19-Mutation aus Grossbritannien in der Schweiz jede Woche. Wurden am 24. Dezember die ersten beiden Fälle gemeldet, sind es Stand gestern bereits deren 127.

Im Kanton Zug konnte bisher noch keine Ansteckungen mit dem mutierten Virus nachgewiesen werden, sagt der Kantonsarzt Rudolf Hauri. Die Gesundheitsdirektion gehe aber davon aus, dass die Mutation nicht mehr aufgehalten werden könne und sie sich über die ganze Schweiz ausbreiten werde.

Dies würde für den Kanton Zug bedeuten, dass die aktuellen Zahlen von zwischen 30 und 70 neuen Fällen pro Tag sehr stark ansteigen könnten. Diese Aussichten erhöhen den Druck auf die Contact-Tracer. So sind den Verantwortlichen der Zuger Gesundheitsdirektion und ihren Mitarbeitern die ersten Wochen im Oktober wohl noch immer sehr präsent. Es waren die Tage, an denen die Handvoll Infektionen pro Woche plötzlich zu mehr als 20 Infektionen pro Tag hochschnellten. Das Contact-Tracing war nur noch sehr eingeschränkt umsetzbar – etliche Infizierte konnten nicht mehr rechtzeitig oder gar nicht kontaktiert werden, die Rückverfolgung wurde auf die engsten Kontakte beschränkt.

Manpower ist da – Infrastruktur nur teilweise

Diesmal sei man nun aber stärker aufgestellt als noch Anfang Oktober, erklärt Hauri. Beim Zuger Contact-Tracing gebe es im Moment 24 Vollzeitstellen auf 45 Personen verteilt. «Diese arbeiten Teilzeit und könnten bei Bedarf ihr Pensum aufstocken.» Zudem habe man auch wieder Zivilschützer, die man hinzuziehen könnte und bereits dafür ausgebildet sind. Hauri geht davon aus, dass der Kanton im Moment zehn zusätzliche Personen innert zwei bis drei Tagen aufbieten könnte. Aber auch die Infrastruktur – Computer, Software und Telefone – müsste ausgebaut werden. Dies sei derzeit unter anderem aufgrund von Lieferknappheiten auf dem Weltmarkt schwierig.

Die Abläufe des Contact-Tracings wurden im Hinblick auf das ansteckendere Virus angepasst. Während aber gemäss dem «Tages-Anzeiger» im Kanton Zürich nun Fälle des mutierten Virus nach einer ersten kurzen Abklärung einem Expertenteam übergeben werden, hat der Kanton Zug sein Contact-Tracing bisher einzig bezüglich des Kreises der Kontaktverfolgung erweitert.

Auch Kontakte von Kontakten müssen in Quarantäne

Gemäss Kantonsarzt Hauri werde bei jedem Erstkontakt mit einer infizierten Person abgeklärt, ob sie sich in den letzten Wochen in Grossbritannien, Irland oder betroffenen Gebieten in der Schweiz – wie Verbier oder Wengen – aufhielt oder Kontakt zu Personen hatte, die sich kürzlich in diesen Regionen aufgehalten hatten.

«Wenn dies der Fall ist, werden nicht nur die Kontakte der infizierten Person ausfindig gemacht, sondern auch die Personen, die Kontakt zu Kontakten der infizierten Person hatten.»

Sie alle würden unter Quarantäne gestellt. «So wollen wir die Ausbreitung der Virusmutation bremsen», führt Hauri aus.

Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass auch der Kanton Zug beim Contact-Tracing wieder stärker gefordert wird. Denn wie der Kantonsarzt erklärt, werde es bei einem exponentiellen Wachstum der Fallzahlen ab einem gewissen Tempo schwierig, die Kontaktverfolgung lückenlos aufrechtzuerhalten.