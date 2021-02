Pandemie Eine Kündigungswelle ist in den Zuger Shoppingcentern bislang ausgeblieben Trotzdem bleibt die Situation im Detailhandel angespannt. Das gilt auch für die Stadtzuger Geschäfte. Die Pro-Zug-Präsidentin rechnet mit weiteren Ladenschliessungen. Rahel Hug 23.02.2021, 16.45 Uhr

Das Einkaufscenter Zugerland. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 20. Mai 2020)

Zwar dürfen die Geschäfte am kommenden Montag wieder öffnen, doch der Detailhandel ächzt unter den Auswirkungen der Pandemie. Laut einem Artikel in der Fachzeitschrift Immobilia gehen Experten davon aus, dass es in Shoppingcentern ausserhalb der Städte zu weiteren Ladenschliessungen kommen wird. Allein die Schweizer Shoppingcenter verloren in der Zeit vom 16. März bis zum 11. Mai 2020 rund 39 Millionen Franken Umsatz – pro Tag.

Die Shoppingcenter im Kanton Zug konnten die Krise bislang gut abfedern, wie eine kleine Umfrage zeigt. Das Zuger Herti-Center und das Einkaufscenter Zugerland in Steinhausen gehören der Genossenschaft Migros Luzern. Die Frage, ob es in den beiden Centern seit dem letzten Lockdown im Frühling 2020 zu Kündigungen gekommen ist, verneint Mediensprecherin Lisa Savenberg. «Von Anfang an pflegten wir mit unseren Mietern einen engen Austausch und haben mit einer Mietzinsreduktion im Frühjahr 2020 eine wichtige Entlastung für die Geschäfte geschaffen, sodass es zu keinen Kündigungen gekommen ist.» Die langfristige Sicherung der Geschäftsverhältnisse stehe auch weiterhin im Vordergrund. Doch die Situation ist und bleibt angespannt. Einzelne Mieterinnen und Mieter müssen laut Savenberg «massive Umsatzeinbussen» in Kauf nehmen. Zahlen will die Migros momentan nicht nennen.

Mieter wünschen sich langfristige Planungsmöglichkeiten

Auch in der Stadtzuger Einkaufs-Allee Metalli kam es bislang zu keinen coronabedingten Kündigungen, wie Gregor Schaller, Leiter Bewirtschaftung Zentrumsareal bei der Eigentümerin Zug Estates AG und Centermanager, Auskunft gibt. Das heisst aber nicht, dass die Pandemie nicht spürbar ist: Es sei für die Retail- und Gastronomiemieter eine «sehr herausfordernde Zeit», so Schaller. Der Standort Metalli werde aber nach wie vor als sehr attraktiv eingeschätzt:

«Insgesamt profitiert die Metalli von ihrer zentralen Lage und der hohen Passantenfrequenz.»

Kunden im Einkaufszentrum Metalli im Oktober. Bild: Stefan Kaiser (7. Oktober 2020)

Konkrete Zahlen zu Umsatzeinbussen will man auch bei Zug Estates nicht veröffentlichen. Die Mieter seien froh, dass es nun bald wieder losgehe. «Viele wünschen sich bei politischen Entscheidungen langfristige Planungsmöglichkeiten. Hauruck-Übungen werden nicht so gerne gesehen», sagt der Centermanager.

So manche Passantin mag sich in den letzten Tagen gefragt haben, was bei der Filiale von H&M in der Metalli los ist. Die Fenster sind nämlich seit einer Weile abgeklebt. Wird der Fashionriese das Zentrum etwa verlassen? Gregor Schaller klärt auf: «H&M nutzt die Zeit für einen Ladenumbau. Das Unternehmen investiert weiterhin in den Standort Metalli.»

Cham: Reisebüro hat Filiale geschlossen

Das Chamer Neudorf Center liegt nicht ganz so zentral wie die Metalli. Doch auch dort halten sich die negativen Auswirkungen von Corona bisher in Grenzen. «Im 2020 haben wir im Neudorf Center lediglich eine Kündigung erhalten», erklärt Natascha Obermayr, Mediensprecherin der Suva, der das Gebäude gehört. Es handelt sich um die Tui-Gruppe, die schweizweit diverse Filialen geschlossen hat. «Für die frei werdende Fläche wurde bereits ein Nachmieter im Bereich Beauty gefunden», so Obermayr. Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich die Vermietungssituation im Zentrum sogar leicht verbessert, da die letzten noch zu vermietenden Kleinflächen besetzt werden konnten.

Die Suva rechnet in der Chamer Immobilie in naher Zukunft mit keinen Schliessungen. Das Zentrum sei als Quartierversorgungs-Center gut aufgestellt, der Standort sei attraktiv, man habe einen guten Mietermix. Zudem griff die Eigentümerin Geschäften, die von den Entscheidungen der Behörden hart getroffen wurden, unter die Arme:

«Die Suva unterstützte die vom Lockdown betroffenen Mieter individuell mit Mietzinsreduktionen und Mietzinsstundungen.»

Auf die Frage nach den Umsatzeinbussen gibt Obermayr eine überraschende Antwort: Der Umsatz über alle Geschäfte hinweg konnte im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr sogar um 5 Prozent gesteigert werden. Die Mediensprecherin sagt: «Die Bereiche Food und Gesundheit verzeichneten die grössten Zuwächse. In den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Uhren, Bijouterie und Optik waren die Umsätze stabil beziehungsweise teilweise ja nach Geschäft leicht rückläufig. Die höchsten Einbussen verzeichneten die Gastro- und Dienstleistungsbereiche.»

Eine Anfrage an die Eigentümerschaft des Baarer Gotthard-Centers und des Unterägerer Ägerital-Centers, die Zobel Verwaltungs GmbH, blieb unbeantwortet.

Geschäfte mit Saisonartikeln haben es schwer

Johanna Margraf, Präsidentin von Pro Zug Bild: Stefan Kaiser (22. November 2018)

Die Präsidentin von Pro Zug, der Dachorganisation der Stadtzuger Geschäfte, Johanna Margraf, beurteilt die Situation im Detailhandel nicht als dramatisch, aber als angespannt. Sie weiss konkret von zwei Ladenschliessungen seit Ausbruch der Pandemie, wobei nicht auszuschliessen sei, dass der eine oder andere sowieso vorhatte zu schliessen, wie sie sagt. Die betroffenen Branchen möchte sie nicht nennen. Generell lasse sich aber sagen, dass besonders Geschäfte mit Saisonartikeln, etwa Skikleidern, besonders betroffen seien. Eine weitere Herausforderung bei kleineren Geschäften sei zudem die Altersvorsorge:

«Inhaber haben im Vergleich zu den Angestellten oft keine Pensionskasse. Die Reserven, die sie nun zum Teil aufbrauchen müssen, dienen auch als Vorsorge.»

Johanna Margraf betont, dass die Härtefallbeiträge aus dem kantonalen Coronafonds greifen: «Dies funktioniert sehr gut und die Unterstützung wird geschätzt.» Dennoch rechnet die Pro-Zug-Präsidentin mit Spätfolgen: «Ich halte es für wahrscheinlich, dass es leider weitere Geschäftsschliessungen geben wird.»

Doch vorerst heisst es aufatmen: «Die Läden werden mit grosser Freude wieder öffnen am Montag», sagt Margraf. Um dem städtischen Gewerbe unter die Arme zu greifen, hat der Stadtrat im letzten Sommer jedem Einwohner einen Pro-Zug-Gutschein von 100 Franken verschenkt. Die Geschenkkarte ist bis Ende 2021 gültig. Bereits seien 63 Prozent eingelöst worden, sagt Johanna Margraf – und ruft die Stadtzuger auf, die Gutscheine weiter zu brauchen. Sie betont: «Die lokalen Geschäfte brauchen auch die Unterstützung der Konsumenten.»