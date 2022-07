Vereine&Verbände Pia Isele ist als Präsidentin nach 25 Jahren geehrt worden Der Kirchenchor Neuheim hat an der Generalversammlung aussergewöhnlich viele, langjährige Mitglieder geehrt. Für den Kirchenchor Neuheim: Franz Zolliker 12.07.2022, 18.42 Uhr

Irene Müller (links) ist neues Ehrenmitglied. Pia Isele ist seit 25 Jahren Präsidentin. Bild: PD

Am vergangenen Dienstag trafen sich 27 Personen im Moränenstübli zur Jahresversammlung des Kirchenchors Neuheim, der endlich wieder regulär tagen konnte. Der Verein geht gestärkt aus der Coronazeit hervor und freut sich auf die nächsten Projekte.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Nach einem feinen Apéro und Nachtessen tagten die Mitglieder des Kirchenchors eine gute Stunde. Erfreulich ist, dass der Vorstand in gleicher Besetzung (Pia Isele, Präsidentin – Pia Schmid, Vizepräsidentin und Kassierin; Josef Blattmann, Beisitzer; Christof Arnold, Präses und Franz Zolliker, Aktuar) weitermachen kann. Zwar gaben aus Altersgründen sowie infolge der Gesundheit zwei Mitglieder den Rücktritt, doch gab es dafür zwei Neueintritte zu verzeichnen.

Im Oktober hat der Chor ein Hackbrett im Gepäck

Nach einer schwierigen Coronazeit konnte sich der Kirchenchor ab vergangenem August wieder auf Gottesdienste vorbereiten. Mit dem Patrozinium in Neuheim und dem Sonntagsgottesdienst in Menzingen hatte man Freude an den Liedern von Johann Michael Haydn. An Allerheiligen verschönerte die Missa in G von Giovanni Battista Casali den Gottesdienst. Weil die «St.Johanner Wiehnacht» von Peter Roth an Weihnachten 2021 nicht aufgeführt werden konnte, wird das nun kommende Weihnacht nachgeholt.

Im Rahmen der Menzinger Kirchenkonzerte führt der Kirchenchor Neuheim am Samstag, 29. Oktober, «Juchzed und Singed» von Peter Roth auf. Auch Jodler und ein Hackbrett sind dabei integriert. Das stimmungsvolle Werk hat einen Text in Dialekt. Erfreulicherweise haben sich bis jetzt schon rund 20 Gastsängerinnen und Gastsänger eingeschrieben, sodass rund 50 Personen auf der Menzinger Empore mit von der Partie sein werden.

Leider konnten im letzten Jahr aufgrund der schriftlichen Generalversammlung keine Ehrungen vorgenommen werden, sodass diesmal gleich vier Personen auszeichnet werden konnten: Antoinette Doswald und Silvia Sidler erhielten für insgesamt je 21 Jahre Treue zum Kirchenchor ein Präsent überreicht, während es Alois Huwiler auf 40 Jahre Mitgliedschaft in den Chören Menzingen und Neuheim brachte. Irene Müller ist genau 40 Jahre Mitglied im Kirchenchor Neuheim und erhielt die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Beide erhielten im Übrigen eine Urkunde überreicht, die der Bischof persönlich ausgestellt hatte.

Pia Schmid schilderte in ihrem Rückblick, wie Präsidentin Pia Isele in den letzten 25 Jahren den Kirchenchor angeführt hat. Isele tat das mit viel Sachverstand und Leidenschaft. Da wurde kein Geburtstag vergessen und Termine passten immer. Die Präsidentin war immer äusserst präzise vorbereitet und schaffte es auch Sitzungen speditiv durchzuziehen. Ihr riesiges Netzwerk in der Gemeinde ist entscheidend für die Akzeptanz des Kirchenchors. Unter dem Applaus der Anwesenden erhielt Pia Isele ein schönes Geschenk samt Blumen überreicht.