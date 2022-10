Leserbrief Parlament betreibt reine Pflästerli-Politik Gedanken zu den steigenden Krankenkassenprämien 07.10.2022, 13.09 Uhr

Wenn unsere sogenannte Volksvertretung im Schweizer Parlament sich auf den Wählerauftrag besinnen und diesen auch ernst nehmen würden, wäre in Sachen Krankenkassenprämien schon lange eine Lösung möglich gewesen. Nein, viele dieser Volksvertreterinnen und -vertreter sammeln fleissig Krankenkassen-Mandate und wollen uns weismachen, dies hätte keinen Einfluss auf das Wahlverhalten. Ein Ausstand bei Krankenkassen-Abstimmungen wäre zwingend angebracht und anständig.

Auch der Lobbyismus in den Wandelhallen sollte umgehend verboten werden. Dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber fähig sind, Entscheide zu treffen, ohne sich auf Einflüsterung abstützen müssen, wäre eigentlich normal. Das Schweizerstimmvolk ist auch zu einem Teil selber Schuld, diese Parlamentsmitglieder werden ja immer wieder gewählt.

Die Gesundheitskosten in der Schweiz werden in fünf Teilen zusammengefasst. Ein Teil sind die Medikamentenpreise, aber was passiert mit den anderen vier Teilen? Diese werden nur am Rand thematisiert. Die momentan vorgeschlagenen Massnahmen sind eine reine Pflästerli-Politik, bewirken keine Lösungen und sind eine Verlängerung der Problematik.

Die Leidtragenden sind die Menschen in der Schweiz, die nicht gerade auf Rosen gebettet sind, das ist die traurige Realität.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri