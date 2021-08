Coronafall: Zuger Baudirektor und Parlamentarier in Quarantäne

Parlamentarier-Fussballturnier Coronafall im Zuger FC Kantonsrat: Baudirektor und weitere Politiker sind nach Turnier ohne Zertifikatspflicht in Emmen in Quarantäne Das Parlamentarier-Fussballturnier am vergangenen Samstag in Emmenbrücke hat ein Nachspiel: Weil im Zuger Team eine Person positiv auf Corona getestet wurde, sind mehrere Personen in Quarantäne – auch ein Regierungsrat. Christian Glaus 26.08.2021, 11.39 Uhr

Das Turnier fand am Samstag im Stadion Gersag statt. Archivbild: Pius Amrein

Gegen 300 Politikerinnen und Politiker aus 20 Kantonen trafen sich am vergangenen Samstag im Stadion Gersag in Emmenbrücke zum Parlamentarier-Fussballturnier. Nun zeigt sich: Das Plauschturnier hat ein Nachspiel. Denn im Team des Zuger FC Kantonsrat gab es einen Coronafall. Die Person sei nach dem Turnier positiv getestet worden, bestätigt Luzian Franzini (Alternative – die Grünen) gegenüber unserer Zeitung. Um wen es sich handelt, gibt der Kantonsrat aus Zug und Co-Sportverantwortliche der Zuger Mannschaft mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht bekannt.

Klar ist: Der Zuger Baudirektor Florian Weber (FDP) hat am Samstag mitgespielt. Er befindet sich nun in Quarantäne, wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle weiss. Bildungsdirektor Stephan Schleiss (SVP) hingegen hat am Donnerstag an der Kantonsratssitzung teilgenommen, obwohl auch er für die Zuger auf dem Platz stand. Zurückzuführen ist dies auf die Quarantänebestimmungen. Wer seit weniger als zwölf Monaten vollständig geimpft ist oder innerhalb der letzten sechs Monate genesen ist, muss nicht in Quarantäne.

Wie viele der Zuger Politikerinnen und Politiker nach dem Parlamentarierturnier am vergangenen Wochenende genau in Quarantäne sind, ist unklar. Es seien mehrere Personen, sagt Kantonsrat Luzian Franzini, der die Teilnahme des Zuger Teams am Turnier mitorganisiert hat. Eine genaue Zahl kenne er nicht. An der Kantonsratssitzung waren sieben Personen abwesend. Allerdings sind nicht alle Absenzen auf die Quarantäne zurückzuführen. Ein von unserer Zeitung angefragter Kantonsrat, der nicht namentlich genannt werden will, macht berufliche Gründe geltend. Gemäss Franzini hat das Team der Zuger Politiker aus elf bis zwölf Personen bestanden.

Am Turnier galt keine Zertifikatspflicht

Wie Franzini ausführt, galt am Turnier keine Zertifikatspflicht. «Ungeimpfte und nicht Genesene mussten sich vor der Teilnahme nicht testen lassen.» Der positive Fall wurde erst nach dem Turnier entdeckt. Franzini und meint rückblickend:

«Eine Zertifikatspflicht hätte sicher eine höhere Sicherheit geboten.»

War es also fahrlässig, ohne vorgängiges Testen am Plauschturnier teilzunehmen? Aus seiner Sicht seien die gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden, antwortet Luzian Franzini auf die Frage. «Meine persönliche Meinung ist, dass eine Impfung am besten vor einer Infektion schützt. Es wäre sicher sinnvoll, wenn alle Teilnehmer geimpft wären.» Dass dies unrealistisch ist, ist auch Franzini bewusst: «Der Kantonsrat ist schliesslich ein Abbild der Bevölkerung.»

Zuger spielten gegen Teams aus fünf Kantonen

Ob der Zuger Coronafall Auswirkungen auf andere Parlamentarier-Mannschaften hat, ist derzeit unklar. Die Zuger spielten in einer Gruppe mit Glarus, Basel-Land, Tessin und Uri. Zudem absolvierten sie ein Klassierungsspiel gegen Jura, das einzige, das sie an diesem Tag gewannen – Endstand 5:1. Damit belegten die Zuger ihrer Gruppe den letzten Rang. Im Final standen der Luzerner FC Kantonsrat und das Team aus St. Gallen. Die Ostschweizer gewannen mit 2:0.

