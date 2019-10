Passant von Auto erfasst und erheblich verletzt. Ein Mann ist in Zug beim Überqueren des Fussgängerstreifens von einem Auto angefahren worden. Er musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

(fae) Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9.15 Uhr, wollte ein 37-jähriger Passant die Gubelstrasse bei der Bushaltestelle Landis & Gyr/Bahnhof in Zug überqueren. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 50-jährige Autolenkerin vom Kreisel kommend dem Fussgängerstreifen und bemerkte den Mann zu spät, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. In der Folge wurde der 37-Jährige frontal vom Auto erfasst und weggeschleudert. Er verletzte sich beim Aufprall erheblich und musste durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden. Für weitere Abklärungen wurde er später in ein ausserkantonales Spital verlegt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5'000 Franken. Die fehlbare Lenkerin muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunter-nehmens sowie der Zuger Polizei.