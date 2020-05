Schwerpunkt Pastoralraum Risch und Meierskappel: Pfarrer und Kirchenrat haben genug voneinander Für den Pastoralraum Zugersee Südwest wird erneut ein Leiter gesucht. Gregor Tolussos Weggang hat mit Kompetenzfragen zu tun. Raphael Biermayr 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Nicht einmal ein Jahr nach der Wahl von Gregor Tolusso ist man bereits wieder auf Pfarrersuche im Pastoralraum Zugersee Südwest, der die Gemeinden Risch und Meierskappel umfasst (siehe Box).

Ein Pastoralraum, zwei Gemeinden und drei Pfarreien Der Pastoralraum Zugersee Südwest existiert seit dem 16. Dezember 2012. Er umfasst die Kirchgemeinden und Pfarreien Risch und Meierskappel sowie die Pfarrei Rotkreuz. Die Leitung dieser Organisation obliegt dem Pastoralraumpfarrer respektive – bei einer ungeweihten Person – dem Pastoralraumleiter. Diese werden einerseits von der Kirchgemeindeversammlung Risch gewählt, andererseits vom Bischof ernannt. Der Pastoralraum Zugersee Südwest mit seinen derzeit rund 6700 Katholiken gehört zum Bistum Basel. Dieses gibt die kirchlichen Inhalte vor, die der Pastoralraumpfarrer umzusetzen hat. Die Finanzierung obliegt den Kirchgemeinden, die vor allem mittels Steuern Erträge generieren.

Auf den ersten Blick wirkt alles recht einfach. Beide Seiten wollten die bis 31. Juli befristete Tätigkeit – nachfolgend Kirchenjargon-gerecht «Missio» genannt – nicht verlängern. Die Seiten sind in diesem Fall die Kirchenräte von Risch und Meierskappel sowie der Priester Gregor Tolusso (55). Sie haben anscheinend schlichtweg genug voneinander.

Der Entscheid über die Nichtverlängerung der Missio liegt allerdings nicht bei ihnen, sondern bei Bischof Felix Gmür, dem Oberhaupt des zuständigen Bistums Basel. Gmür zeichnet auch verantwortlich dafür, dass der Vertrag mit Tolusso überhaupt befristet worden ist. Der Bischof verlangt nämlich, dass der Pastoralraumpfarrer im Pfarrhaus in Risch wohnt.

Der Bischof persönlich verfügt, dass der Pastoralraumpfarrer im Pfarrhaus in Risch (links, daneben ist die Kirche St. Verena) wohnt. Bild: Matthias Jurt (1. Mai 2020)

Dies sollte Gregor Tolusso, der in Rotkreuz eine Wohnung gemietet hatte, binnen eines Jahres umsetzen. Er kündigte denn auch seine Wohnung und plante den Umzug auf Ende Juni, das Bistum bestätigt das.

Der gebürtige Luzerner Bischof Felix Gmür ist das Oberhaupt des Bistums Basel, zu dem der Pastoralraum Zugersee Südwest gehört. Bild: Corinne Glanzmann (Sachseln, 25. September 2019)

Ein Pfarradministrator hat nicht die Befugnisse eines Pfarrers

Die Wohnsitzfrage stand bei der einvernehmlichen Trennung entsprechend nicht im Vordergrund – was dann? In der kürzlich unter anderem im Pfarreiblatt veröffentlichten, offiziellen Mitteilung ist als Begründung von «unterschiedlichen Auffassungen über die Form der Zusammenarbeit und das Umsetzungstempo der geplanten Umstrukturierungen im Pastoralraum» die Rede. Konkrete Punkte wollen weder die Kirchgemeinde Risch noch Tolusso gegenüber unserer Zeitung nennen. Der Priester spricht lediglich von «Differenzen betreffend Zuständigkeiten und Kompetenzen». Es sei mühsam, auch bei Nachfragen aus der Gemeinschaft «die genauen Gründe nicht sagen zu dürfen».

Das Bistum bringt bezüglich Kompetenzgerangel etwas Erhellung. Dessen Sprecher, der zuständige Bischofsvikar Hanspeter Wasmer, sagt über Gregor Tolusso:

«Er hat Projekte aufgegleist, die er erst als Pfarrer hätte einführen können. In einer Anstellung als Pfarradministrator sind diese nicht umsetzbar.»

Hierbei ist also die Unterscheidung der – für Aussenstehende komplizierten – Begrifflichkeiten wesentlich. Wasmer führt aus, dass die Bezeichnung Pfarrer erst zutreffe, wenn die Missio unbefristet sei. Deshalb ist Gregor Tolusso während der laufenden Tätigkeit kein Pfarrer, sondern ein Pfarradministrator. Und als solcher darf er keine einschneidenden Veränderungen im Pastoralraum vornehmen. Aber: Der Titel «Pastoralraumpfarrer» sei unabhängig davon und deshalb zulässig.

Durch die Einschränkung der Kompetenzen während einer befristeten Missio soll gemäss dem Bistumsvertreter Wasmer verhindert werden, dass die Gläubigen «sich bei schnell aufeinanderfolgenden Personalwechseln an mehrere Veränderungen gewöhnen müssen». Tolusso verfügte und veröffentlichte erst kürzlich die Anpassung der Gottesdienstzeiten im Anschluss an die Coronakrise.

Verstiess er damit also gegen die Vorschriften? Ja, denn «rechtlich gesehen wäre dies erst im Sommer möglich gewesen», schreibt der Bischofsvikar Wasmer, also sobald Tolusso als Pfarrer tätig gewesen wäre. Das habe man aber «ausser Acht» gelassen, weil die Planung durch die Coronasituation beeinträchtigt wurde. «Das Seelsorgeteam war der Meinung, dass es keinen Sinn macht, nach der Coronakrise zum bisherigen System zurückzukehren und im Herbst dann wieder eine Änderung einzuführen. Dieser Gedankengang ist verständlich», führt Hanspeter Wasmer aus. Deshalb habe Gregor Tolusso die neuen Gottesdienstzeiten bereits kommuniziert.

Organisation des Pastoralraums wurde vernachlässigt

Wie geht es weiter im Pastoralraum? Das Bistum werde eine Interimslösung organisieren, sagt der Bischofsvikar Wasmer. Währenddessenwerde nach einer dauerhaften Lösung für die Zeit danach gesucht. Der Übergangsleiter werde – neben den seelsorgerischenTätigkeiten– damit beauftragt, Liegengebliebenes bei der Organisation des Pastoralraums aufzuarbeiten. «Diesbezüglich hätte schon länger etwas gemacht werden müssen», sagt Wasmer offen. Er stellt klar, dass die Versäumnisse die Zeit vor Gregor Tolussos Anstellung betreffen.

Wann die Interimslösung zur Verfügung stehen wird, sei noch nicht spruchreif. Gleiches gelte für die Dauer der Missio, die dementsprechend wiederum eine befristete sein wird.

Risch oder Rotkreuz? Die Wohnsitzfrage kann bedeutend sein

Gregor Tolusso wird bis zum Ablauf seiner befristeten Missio Ende Juli im Pastoralraum Zugersee Südwest als dessen Pfarrer tätig sein. Wie seine berufliche Zukunft aussehen wird, wisse er noch nicht. Nach seiner Gefühlslage gefragt, sagt der 55-Jährige: «Ich empfinde Abschiedsschmerz und Trauer. Hier gibt es so viele motivierte freiwillig Engagierte sowie angestellte Mitarbeitende, mit denen die Zusammenarbeit toll ist. Sie werden mir fehlen.»

Vonseiten der Bevölkerung erhalte er nach Bekanntwerden des Weggangs eine Menge Zuspruch und Unterstützung für seinen Verbleib. Letztere habe ihm vonseiten des Kirchenrats gefehlt. Er betont aber, dass er vom Rat in finanziellen Fragen immer unterstützt worden sei.

Die Rischer Kirchenratspräsidentin Margrith Hammer attestiert dem Pastoralraumpfarrer Tolusso ein «gewinnendes Wesen» und dass er von der Gemeinschaft «gut aufgenommen wurde». Sie sagt deshalb:

Kirchenratspräsidentin Margrith Hammer. Bild: CVP/PD

«Ich bedauere, dass es so weit kommen musste. Das hat sich der Kirchenrat anders gewünscht.»

Trotz dieser Erfahrung würden bei der Suche nach einem Nachfolger die Kriterien nicht geändert werden. Auch wenn Margrith Hammer das so nicht ausdrückt: Dahinter steckt auch eine gewisse Ohnmacht. Denn Pfarrer sind rar geworden und eine Auswahl ist folglich selten gegeben. «Dass ein Priestermangel besteht, zeigte sich im vergangenen Jahr bei den Kandidaten für den vakanten Pfarrerposten deutlich», räumt sie ein.

«Das Pfarrhaus soll nicht leerstehen»

Was den Nachfolger von Gregor Tolusso anbelangt, wünsche sich der Rischer Kirchenrat nach Möglichkeit keine befristete Tätigkeit mehr, sagt dessen Präsidentin. Das Bistum wird jedoch übergangsweise eine solche organisieren. Bei der Frage, ob ein Anstellungsverhältnis befristet oder unbefristet ist, kann auch der Wohnsitzfrage eine Bedeutung zukommen, wie das aktuelle Beispiel von Tolusso zeigt: Erst mit seinem Umzug von Rotkreuz nach Risch wäre die Anstellung verlängert worden.

Abgesehen von der Vorgabe des Bistums entspreche es auch dem Wunsch des Kirchenrats, dass der Pastoralraumpfarrer im Pfarrhaus in Risch wohne, sagt Margrith Hammer. «Das wäre wichtig, denn hier fehlt seit fast einem Jahr die seelsorgerische Bezugsperson vor Ort», erklärt sie. «Ausserdem soll das Pfarrhaus in Risch nicht leerstehen oder gar fremdvermietet werden.» Auch das entspreche dem Wunsch des Bischofs Felix Gmür, was das Bistum bestätigt.

Gregor Tolusso ist anderer Meinung. Er sagt:

Pastoralraumpfarrer Gregor Tolusso. Bild: PD

«Der Pfarrer soll bei den Menschen und mit den Menschen wohnen und leben, nicht abgesondert in einem prunkvollen Pfarrhaus».

Es sei von Vorteil, wenn der Pfarrer «im öffentlichen Leben präsenter ist. Dieses spielt sich eindeutig in Rotkreuz ab. Darüber hinaus sind vom Büro im dortigen Pfarramt die grosse Kirche und die Dorfmatt, aber auch Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof in Fussdistanz gelegen».

«Vorurteile» in Risch gegenüber Rotkreuz

Während der vergangenen Monate als Pastoralraumpfarrer habe er festgestellt, dass die drei Pfarreien Risch, Rotkreuz und Meierskappel «noch nicht miteinander» funktionierten. «Jeder schaut zuerst auf sich, dabei sind wir im selben Boot und in einem gemeinsamen Raum», erklärt Tolusso. Vor allem vonseiten Rischs gegenüber Rotkreuz würden «starke Vorurteile» herrschen. Er habe stets versucht, diese abzubauen und «ein Miteinander» zu erreichen. Zu diesem Zweck wollte er beispielsweise Anlässe abwechslungsweise in den verschiedenen Pfarreien durchführen.