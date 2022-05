Grünliberale Zug: Patrick Spreng neu Ortsgruppenleiter Hünenberg

Vereine Patrick Spreng neu Ortsgruppenleiter Am Wochenende hat die Mitgliedersammlung der Grünliberalen Kanton Zug Jana Seinige, Ortsgruppenleiterin von Hünenberg verdankt und verabschiedet. Neu übernimmt Patrick Spreng die Leitung der Ortsgruppe und die Vertretung von Hünenberg im Vorstand der Kantonalpartei. 10.05.2022, 14.48 Uhr

Patrick Spreng übernimmt neu die Leitung der Ortsgruppe Hünenberg. Bild: PD

Jana Seinige ist seit 2014 die Leiterin der GLP Ortsgruppe in Hünenberg und seit 2015 im Vorstand der Kantonalpartei. Die Präsidentin der Grünliberalen Kanton Zug, Tabea Estermann verdankte Jana Seinige an der Mitgliederversammlung: «Jana hat über die letzten Jahre viel wichtige Arbeit geleistet. Sie war zudem in der Arbeitsgruppe der Sozialversicherungen der GLP Schweiz für den Kanton Zug aktiv.» Um sich besser auf den Beruf und die Familie zu konzentrieren, gibt Jana Seinige das Amt per Ende Mai ab. Als Nachfolger hat die Mitgliederversammlung Patrick Spreng ­gewählt. Patrick hat sehr viel ­Erfahrung in der Zuger Politik und ist gut vernetzt. Es freut die Grünliberalen Zug sehr, einen so kompetenten und motivierten Nachfolger für die Leitung der Ortsgruppe Hünenberg und die Vertretung im kantonalen Vorstand gefunden zu haben.

Für die GLP Kanton Zug: Tabea Estermann

