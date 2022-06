Pendlerverkehr SBB sollen dem Drehkreuz Rotkreuz wieder mehr Beachtung schenken Seit der Wiedereröffnung der Strecke am Zugersee-Ostufer halten wieder viel weniger Fernverkehrszüge in Rotkreuz. Das hat einige bewogen, sich zur Vernehmlassung des Fahrplans 2022/23 dazu zu äussern. Marco Morosoli 24.06.2022, 15.59 Uhr

Der Bahnhof Rotkreuz aus der Vogelperspektive. Bild: Stefan Kaiser (1. Juli 2015)

Die Coronapandemie ist aus den Köpfen vieler ÖV-Passagiere gewichen. Sie wirkt aber beim öffentlichen Verkehr in der Schweiz noch stark nach. Und das wohl noch für länger.

Es überrascht deshalb nicht, dass die Schweizerischen Bundesbahnen jede Verbindung genau unter die Lupe nahmen. Herausgekommen ist dabei zum Beispiel, dass eine der beiden Zusatzzüge zwischen Luzern und Zürich und in der Gegenrichtung am Abend ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 nicht mehr verkehrt.

Diese ausser Takt verkehrenden Verbindungen sind vor allem bei Pendlern beliebt, die über Zürich-Enge schneller zu ihren Arbeitsplätzen kommen. Allerdings waren diese Züge schon einmal Kipp-Kandidaten, als sie von Zug in Richtung Süden wieder am Ostufer des Zugersees verkehrten.

57 Rückmeldungen sind eingegangen

Wie der Zuger Baudirektor Florian Weber erklärt, hätten von den 57 Rückmeldungen zum neuen Fahrplan ab Dezember 2022 deren 30 den Angebotsabbau auf der Achse zwischen Luzern und Zürich zu den Pendlerspitzen thematisiert. Da diese Thematik den Fern- und nicht den Regionalverkehr betrifft, so Weber, «haben wir die Eingaben an die SBB weitergeleitet».

Die Zusatzzüge sind nicht das einzige Fernverkehrsthema, das die Zuger umtreibt. Nicht zum ersten Mal äussern sich ÖV-Nutzer zu den Fernverkehrshalten in Rotkreuz. In der Phase der Streckensperre am Ostufer des Zugersees hielten plötzlich viel mehr Züge im Ennetseer Drehkreuz. Daran haben sich viele natürlich gerne und schnell gewöhnt.

Stabilität wäre in Gefahr

Aktuell hält ein Interregio-Zug pro Stunde und Richtung im aufstrebenden Rotkreuz. Die Antwort der SBB dürfte sein, dass ein solcher zusätzlicher Halt der Fahrplanstabilität in diesem viel befahrenen Korridor abträglich wäre.

Die weiteren Eingaben zum Fahrplan 2022/23 fasst der Zuger Baudirektor so zusammen: «Zu den S-Bahnen und dem Busangebot hat es zahlreiche Einzelnennungen gegeben.» Es handele sich mehrheitlich «um Wünsche für Angebotserweiterungen oder Anschlussoptimierungen».

Es sind dieser Redaktion auch Fragen zum Schifffahrplan 2023 zugetragen worden. Dieser fehlte in der Fahrplanvernehmlassung. Der Zuger Baudirektor, der für den gesamten öffentlichen Verkehr im Kanton verantwortlich zeichnet, äussert sich dazu so: Den Schifffahrtsfahrplan legen wir jeweils Ende August auf, «nachdem bereits die Erfahrungen der ersten fünf Monate gesammelt werden konnten».

Im Gegensatz zu anderen Seen in der Schweiz hat die Schifffahrt auf dem Zugersee touristischen Charakter und keine Erschliessungsfunktion.

Das Zuger Highlight: Die Wiedereröffnung der Zugerbergbahn

Das wichtigste Ereignis in Sachen öffentlicher Verkehr in der Stadt Zug ist natürlich die Wiederinbetriebnahme der Zugerbergbahn. Diese Standseilbahn saniert die Betreibergesellschaft derzeit umfassend. Dabei lässt sie eine neue Trassee bauen. Diese verhindert, dass die Bahn bei starkem Schneefall ihren Betrieb einstellen muss.

Der angepasste Online-Fahrplan der SBB ist ab Mitte Oktober 2022 verfügbar. Den aktuellen Planungsstand finden Sie jederzeit unter www.fahrplanauskunft-öv.ch. Der gesamte Kursbuchinhalt in elektronischer Form wird ab Samstag, 12. November 2022, auf www.fahrplanfelder.ch verfügbar sein.

Zudem gibt es kurz vor der Fahrplanumstellung auch dieses Jahr wieder einen gedruckten Fahrplan zu kaufen, welchen Pro Bahn Schweiz, der VCS und die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr gemeinsam herausgeben. Dieser umfasst die Zug- nicht aber die Busverbindungen.