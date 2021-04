Kanton Zug Höhere Preise, aber nachhaltigere Produktion? Die Meinungen der Bauern zu den Landwirtschaftsinitiativen gehen auseinander Die Vorlagen beschäftigen sich mit den schädlichen Auswirkungen der Landwirtschaft. Zuger Biobetriebe sind sich uneinig, die meisten konventionellen Höfe dagegen. Fabian Gubser Aktualisiert 05.04.2021, 19.32 Uhr

Pestizide spritzen oder nicht? An dieser Frage scheiden sich die Geister der Zuger Bauern. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 1. April 2021)

Die Landwirtschaft bewegt die Schweizer Bevölkerung. Gleich zwei Initiativen, über die am 13. Juni abgestimmt wird, beschäftigen sich mit dem Thema; zum einen die Trinkwasser- und zum anderen die Pestizidinitiative. Wie stehen die Zuger Bäuerinnen und Bauer dazu? Und was würde eine Annahme der Initiativen für sie bedeuten?



Die Trinkwasserinitiative verlangt, dass nur Bauern, die auf Pestizide verzichten, Direktzahlungen erhalten sollen. Ausgeschlossen von Direktzahlungen werden auch Betriebe, die vorbeugende Antibiotika verwenden und zugekauftes Futter verwenden. Die Initiative sieht eine Übergangsfrist von acht Jahren vor. Die Pestizidinitiative geht weiter: Sie will synthetische Pestizide in der Landwirtschaft ganz verbieten. Nicht erlaubt ist auch der Import von Lebensmitteln, die mit synthetischen Pestiziden hergestellt wurden. Ein entsprechendes Gesetz soll spätestens zehn Jahre nach einer allfälligen Annahme in Kraft treten.

Schutz gegen Schnecken und Nager

Bei beiden Vorlagen geht es also um Pestizide. Die parteipolitisch unabhängige Organisation «Agrarallianz» definiert Pestizide, beziehungsweise Pflanzenschutzmittel, als toxische Substanzen, die in der Landwirtschaft, aber auch im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt werden. Die Mittel sollen Pflanzen vor unerwünschten Insekten, Schnecken, Nagern, Pilzen oder anderen Pflanzen schützen.

Das Problem: Laut einem Bericht von SRF kaufen die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe jährlich rund 2000 Tonnen Pflanzenschutzmittel. Dies belaste gemäss der Forschung sowohl das Grundwasser als auch Flüsse derart, dass Grenzwerte überschritten werden. Forscherinnen und Forscher orten Handlungsbedarf. Zudem führe das Güllen im gesamten Mittelland zu kritischen Ammoniak-Werten in der Luft. Eine Reform der Agrarpolitik, die «Agrarpolitik 22», welche diese Probleme hätte angehen können, hat das Parlament kürzlich aufgeschoben.

Die Biobauern sind mit Ausnahmen dafür

Wie stehen Zuger Bauernbetriebe zu den Vorlagen? Peter Waltenspül, Präsident von Bio Zug, wird bei beiden Vorlagen «Ja» stimmen. Die Trinkwasserinitiative ist für ihn vor allem eine Richtungsentscheidung. Aber:

«Ganz überzeugt von der Vorlage sind wir nicht.»

Ihn störe etwa, dass der Zukauf von Futter verboten ist – sogar aus der Schweiz. Zudem betreffe die Initiative nur den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft – private Gärten etwa jedoch nicht. Die offizielle Parole des Verbands Bio Suisse steht noch aus – der Vorstand lehnt die Vorlage ab. Für die Pestizidinitiative beschloss der Verband aber bereits die Ja-Parole. Zu dieser Vorlage meint er: «Wir Biobetriebe arbeiten bereits ohne synthetische Pestizide – und es funktioniert: Wir wachsen.»

Nicht alle Bauern sind gegen Pestizide. Um sie auszutragen, werden zuweilen spezielle Maschinen benötigt. Bauer Jonas Boog klappt die Schwenkarme aus und justiert die Düsen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 1. April 2021)

Kein Zukauf wäre ein Problem

Das Verbot für den Zukauf von Futter, wie es die Trinkwasserinitiative verlangt, wäre für Biobauer Dani Röllin ein grosses Problem. Der Menzinger bewirtschaftet mit seiner Familie einen Biohof mit Mutterkuh-Haltung und 2'000 Freilandlegehennen. Für die Legehennen muss er das Futter zukaufen. «Eine Annahme der Vorlage würde für uns bedeuten, dass wir die Legehennenhaltung aufgeben müssten. Auf unserem Betrieb im Berggebiet ist es unmöglich, genügend Futter für die Legehennen anzubauen. Ohne Legehennen müssten wir einen Nebenerwerb suchen, um unser Einkommen zu sichern.»

Das gleiche Problem hat man auch auf dem konventionellen Hof von Familie Dettling in Walchwil. «Damit sich unsere Milchproduktion für die Käserei bei uns auf dem Berg lohnt, kaufen wir für ein paar Kühe zusätzliches Heu ein – vom Betrieb meines Bruders in Lauerz», sagt Stefan Dettling. Mit Annahme der Trinkwasserinitiative sei die rentable Milchproduktion in Frage gestellt.

Im Pro-Lager für beide Vorlagen befinden sich die Umweltorganisationen, darunter Pro Natura. «In der Vergangenheit ging auf Bundesebene zu wenig im Bereich der Pestizide. Politik und Landwirtschaft haben es verpasst, einen Tatbeweis zu erbringen, dass man sich ernsthaft bemüht», sagt André Guntern, Präsident von Pro Natura Zug. Für ihn stehe die Biodiversität im Vordergrund. Wenn weniger Pestizide in Grundwasser und Flüsse gelangten, sei dies für sehr viele Arten positiv. Als Beispiel für die schädlichen Auswirkungen von Pestiziden nennt er das Insektensterben. Laut Pro Natura Schweiz nimmt die Zahl der Insekten-Arten «dramatisch» ab: 40 Prozent der bisher untersuchten Insektenarten der Schweiz gehörten zu den «gefährdeten Arten». Guntern verweist auch auf den aktuellen «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln». Gemäss dem Bundesamt für Umweltschutz entfalten viele der darin erwähnten Massnahmen «keine Wirkung auf die Insekten respektive deren Lebensraum».

Die konventionellen Betriebe sind dagegen

«Die meisten Bauernfamilien sind gegen die beiden Initiativen.» Das sagt Thomas Rickenbacher, Präsident des Zuger Bauernverbandes. Er befürchtet vor allem, dass mit der Annahme der Trinkwasserinitiative die Preise stiegen und die Produktion sinke – womit die Ernährungssicherheit gefährdet werde. Zudem gibt er zu bedenken:

«Wenn der Konsument will, könnte er die Anliegen der Initiativen heute schon umsetzen.»

Der Bioanteil im Lebensmittelmarkt beträgt zurzeit zirka 11 Prozent.

So funktioniert die Pestizidspritzmaschine von Jonas Boog in Hünenberg. Video: Stefan Kaiser

Auch Edgar Boog ist gegen die beiden Initiativen. Seine Familie pflanzt Obst und Gemüse auf der Reussebene bei Hünenberg. «Wir sind ein vielseitiger Betrieb», sagt Boog, «bei Gemüse wie Schnittsalat sind wir nicht auf Pflanzenschutzmittel angewiesen.» Bei anderen Produkten jedoch schon, zum Beispiel bei Erdbeeren im Freiland. Eine kontinuierliche Ernte wäre sonst schwierig. Man unternehme aber viel, um Pflanzenschutzmittel einzusparen: Himbeeren und Brombeeren werden in Folientunnels angebaut, womit man Pestizide einsparen kann und diese nicht ins Grundwasser gelangen.

Dieses elektrische Gerät benutzt Bauer Jonas Boog – wenn nötig – zum Spritzen von synthetischen, aber auch von biologischen Pestiziden. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg 1. April 2021)

Das Gefährt von Boog ist in der Schweiz einzigartig, es wurde in Zusammenarbeit mit einem lokalen Landmaschinenmechaniker in Hünenberg entwickelt und gebaut. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 1. April 2021)

Würde eine der beiden Initiativen angenommen, müsste Boog die Preise erhöhen. Weiter würde er sich überlegen, die entsprechenden Produkte überhaupt noch anzubieten: «Veränderung ist wichtig, aber das Risiko muss für den Betrieb und die Familie tragbar sein.» Grundsätzlich fände er es aber schön, dass in der Diskussion die Nahrungsmittel in den Mittelpunkt rücken. Er wünscht sich, dass Konsumentinnen und Konsumenten wieder mehr Bezug zum Essen erhalten würden.

Morgen Mittwoch findet auf Zoom von 20.00 bis 21.30 ein Streitgespräch zu den zwei Initiativen statt. Es debattieren Kilian Baumann, Biobauer und Nationalrat, und Thomas Rickenbacher, Präsident des Zuger Bauernverbands.