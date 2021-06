Die Zuger Pfahlbauten sind seit zehn Jahren Unesco- Welterbe.

Archäologie Drei Zuger Pfahlbauten sind seit 10 Jahren Unesco-Welterbe Des Jubiläums gedachte der Kanton Zug letzte Woche mit einem Infostand auf dem Landsgemeindeplatz. Cornelia Bisch 28.06.2021, 05.00 Uhr

Die drei Pfahlbau-Stationen «Oterswil», «Riedmatt» und «Sumpf» (alle Gemeinde Zug) seien im Jahr 2011 ins Unesco-Welterbe aufgenommen worden und nähmen dadurch den gleichen Status ein wie beispielsweise die Pyramiden in Ägypten, die Akropolis in Athen oder die Grosse Mauer in China, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Zug. «Ein besonderes Merkmal des Pfahlbau-Welterbes ist die Tatsache, dass es als einziges unter der Erd- oder Wasseroberfläche liegt und daher nicht direkt zugänglich ist.» Das Pfahlbauten-Welterbe befinde sich zudem nicht – wie beispielsweise die Akropolis in Athen - an einem einzigen Ort, sondern verteile sich über insgesamt 111 Fundstellen in sechs europäischen Ländern, informiert das Schreiben weiter.