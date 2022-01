Tagesheim Baar spürt Auswirkungen von Corona

Pflege Das Baarer Tagesheim spürt die Auswirkungen der Coronapandemie 2018 verzeichnete das Tagesheim im Pflegezentrum eine so hohe Nachfrage wie noch nie seit der Eröffnung. Dann kam Corona – und mit dem Virus die Angst von Angehörigen, ein externes Betreuungsangebot anzunehmen. Rahel Hug Jetzt kommentieren 31.01.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Tagesheim erhalten pflegebedürftige Menschen eine Tagesstruktur. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 28. Januar 2022)

Vor allem Demenzkranke, vereinzelt auch Menschen mit Parkinson oder MS-Betroffene, werden im Tagesheim Baar betreut. Das Ziel ist in erster Linie, die Angehörigen zu entlasten und den Besucherinnen und Besuchern schöne, abwechslungsreiche Momente und eine Tagesstruktur zu ermöglichen. Dies mit Bewegungs- und Gedächtnistraining, Musik, Gesprächsrunden oder Spaziergängen.

Edith Nussbaumer, Leiterin des Tagesheims im Pflegezentrum Baar. Bild: Stefan Kaiser

Wie viele andere Institutionen musste das Tagesheim von Mitte März bis Ende Mai 2020 coronabedingt schliessen. «Der Lockdown war für alle sehr einschneidend und die Angst, ein externes Tagesbetreuungsangebot anzunehmen, gross», sagt Edith Nussbaumer, Leiterin des Tagesheims.

«Diese Unsicherheit und Angst sind bei den aktuell hohen Fallzahlen immer noch deutlich spürbar.»

In Zahlen ausgedrückt: 2019 waren es 4890 Gästebetreuungstage, 2020 3490 und 2021 3850. Im Juni 2020, nach dem Lockdown, habe der Betrieb zögerlich gestartet, führt Edith Nussbaumer aus. «Die temporäre Schliessung und die Ungewissheit, ab wann das Angebot Tagesheim wieder möglich sein würde, hat einige Angehörige bewogen, andere Betreuungslösungen zu finden.» Diese seien teilweise auch beibehalten worden, als das Tagesheim wieder öffnen konnte.

Wenn das schlechte Gewissen Angehörige plagt

Im Jahresverlauf 2020 sowie 2021 verzeichnete das Baarer Tagesheim dann wieder eine höhere Belegung. Nussbaumer: «Ein erneuter, markanter Einbruch erfolgte im Spätherbst 2021 und hält bis heute an.» Es komme dazu, dass einige der Tagesgäste in den letzten Monaten in Langzeit-Institutionen eingetreten seien.

«Pflegende und betreuende Angehörige leisten sehr viel und die Gefahr, physisch und psychisch an Grenzen zu kommen, ist gross», betont die Leiterin des Tagesheims. Weil sich pflegebedürftige Menschen im gewohnten Umfeld am wohlsten fühlen, ist der Schritt zu ambulanten Unterstützungsangeboten, verbunden mit dem dadurch nötigen Ablöseprozess, vielfach für beide Seiten nicht einfach. «Angehörige werden zusätzlich von einem schlechten Gewissen geplagt, ein externes Betreuungsangebot anzunehmen», weiss Nussbaumer. Hilfreich sei in diesem Prozess die Unterstützung und Begleitung seitens Hausärztin oder Hausarzt.

Zum Programm gehören verschiedene Aktivitäten, etwa mit Bällen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 28. Januar 2022)

Neben den Tagesaufenthalten gibt es als ergänzende Angebote auch die Nachtsstruktur sowie Ferienbetten. Diese Aufenthalte finden auf den Pflegeabteilungen statt. «Für den Gast und die Angehörigen hat dies den Vorteil, das Umfeld und das Haus bereits zu kennen», so die Leiterin. Neu ist das Angebot der Halbtagesbesuche, das sich laut Nussbaumer ideal für den Einstieg eignet. Der grösste Teil der Gäste im Tagesheim Baar besucht die Institution an einem bis drei Tagen pro Woche. Interessierten empfiehlt Edith Nussbaumer einen Schnuppertag.

Keine Durchmischungen im Pflegezentrum Ennetsee

Auch im Pflegezentrum Ennetsee in Cham gibt es Tagesplätze im Gegensatz zum Pflegezentrum Baar ohne gesonderte Abteilung. Die Auswirkungen von Corona zeigen sich hier weniger stark. Zum Schutz der Langzeit-Bewohnenden wurden zu Beginn der Pandemie für rund drei Monate ebenfalls keine Tagesheimgäste mehr aufgenommen. Wie die Leiterin Marketing und Kommunikation der Andreasklinik Cham Zug, Rahel Maria Schmid, Auskunft gibt, war die Wiederaufnahme für die betreuenden Angehörigen eine «Entlastung und Erleichterung». 2018 verzeichnete das Pflegezentrum Ennetsee 556 Betreuungstage bei den Tagesgästen, 2019 445, 2020 388 und 2021 449. Als zusätzliche Schutzmassnahme sind die Tagesheimgäste momentan separat durch die Aktivierung betreut. «Es finden somit keine Durchmischungen auf den Abteilungen zwischen Tagesheimgästen und Langzeit-Bewohnenden statt», erklärt Schmid.

Das jüngste Angebot für pflegende Angehörige bietet Viviva Baar in den Altersheimen Martinspark und Bahnmatt. Seit Anfang 2019 besteht hier die Möglichkeit von Tages- und Mehrtagesaufenthalten. «Die Nachfrage nach Tagesaufenthalten hält sich seit Corona in Grenzen», erklärt Geschäftsführer Johannes Kleiner. Dazu kommt: «Die Tagesaufenthalter unterliegen auch den Coronaauflagen und die Aufenthalte gestalteten sich so komplizierter.» Kleiner betont aber auch:

«Wir hatten keinerlei Rückmeldungen der Angehörigen, dass die Pandemie eine Unsicherheit gegenüber der Institution ausgelöst hätte.»

Die meisten Angehörigen seien froh um die temporäre Entlastung.

«Es ist enorm, was die Angehörigen leisten, um den Alltag zu bewältigen», ergänzt Johannes Kleiner. Meistens seien sie so in der Bewältigung gefangen, «dass es einen Vorfall braucht, der aufzeigt, dass eine Entlastung unumgänglich ist». Es sei nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Der Geschäftsführer rät Angehörigen, nach Angeboten zu suchen, solange man noch gut «funktioniert» zu Hause. Auskunftsstellen gebe es viele, nicht alle würden aber sämtliche aktuellen Angebote kennen.

Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote bietet die Website www.pflege-zug.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen