Leserbrief Pflegebedürftigkeit wächst stark Zur Abstimmung vom 26. September über den Beschluss über das Vorgehen betreffend die Überbauung an der Buonaserstrasse (Beschluss VÜB) in der Gemeinde Risch 03.09.2021

Die «Pflegeheim-Inanspruchnahmerate» der über 80-Jährigen habe sich gemäss einer Obsan-Studie in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert, schreibt Josef Kaufmann in seinem Leserbrief. Deshalb sei das neue Pflegezentrum in Risch abzulehnen. Obsan steht für Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.

Die von Josef Kaufmann zitierte Studie zeigt auch die voraussichtliche Entwicklung der Zahl pflegebedürftiger Menschen von 2020 bis 2040 auf. Schliesslich geht es um die Zukunft und nicht um die Vergangenheit. Danach wird sich die Zahl der pflegebedürftigen Personen über 65 Jahre im Kanton Zug um 85,8 Prozent erhöhen. Die Anzahl Pflegebedürftiger über 80 Jahre wird um 113,6 Prozent zunehmen.

Auffallend dabei ist, dass bei «der voraussichtlichen Entwicklung der pflegebedürftigen Personen das Wachstum für die «Statistikregion Ennetsee» mit einem Plus von 130,5 Prozent am stärksten ist. Dies steht in Zusammenhang mit dem prognostizierten starken Wachstum der Bevölkerung ab 65 Jahren für die Region Ennetsee (+116,7 Prozent).

Entscheidend ist, in die Zukunft zu schauen und entsprechend weitsichtig zu planen. Das «Neue Zentrum Dreilinden» entspricht modernsten Standards und deckt den notwendigen Bedarf in der Gemeinde Risch ab. Im Gesamtverhältnis hat Risch heute nicht mal halb so viele Pflegeplätze wie die anderen Zuger Gemeinden.

Damit in Zukunft nicht Rischerinnen und Rischer in anderen Gemeinden gepflegt werden müssen, ist es wichtig, das neue Zentrum Dreilinden zu bauen.

Deshalb an der gemeindlichen Abstimmung vom 26. September ein klares Ja zu diesem wichtigen, zukunftsweisenden Projekt.

Martin Kolb, Geschäftsleiter Pro Senectute Kanton Zug, Rotkreuz