Unentgeltliche Arbeit in den eigenen vier Wänden: Wie ein Chamer sich um seine demente Frau kümmert Mit dem Tag der pflegenden Angehörigen soll auf die rund 1,9 Millionen Menschen in der Schweiz aufmerksam gemacht werden, die sich um ihre Partner, Kinder oder Eltern kümmern. Erich Niggli aus Cham ist einer von ihnen. Rahel Hug 30.10.2020, 05.00 Uhr

Dass mit seiner Frau Hanni etwas nicht stimmte, merkte Erich Niggli bei der Arbeit. In seinem Handwerksbetrieb hatte Hanni Niggli jahrelang die Büroarbeit übernommen. «Einzelne Beträge konnte sie noch gut verbuchen, doch ging es ums Zusammenrechnen, klappte es nicht mehr», schildert Niggli. Nur wenige Zeit später erkannte seine Frau Gegenstände nicht mehr, vergass, wie sie einfache Gerichte kochen konnte. Ein Spezialarzt stellte 2014 die Diagnose: Demenz. Für Erich Niggli kam dies nicht unerwartet. Der Bruder seiner Frau hatte bereits an der Krankheit gelitten und war daran gestorben. «Für uns war es zuallererst eine Erleichterung, dass es kein Hirntumor ist», erzählt Niggli.

Der 80-jährige Chamer ist einer von unzähligen pflegenden und betreuenden Angehörigen, die unentgeltliche Arbeit leisten – für ihre Liebsten, die auf Hilfe angewiesen sind. Schätzungen zufolge kümmern sich rund 1,9 Millionen Menschen in der Schweiz um Kinder oder erwachsene Personen auf täglicher Basis. Im Jahr 2016 entsprach dies 80 Millionen unbezahlten Arbeitsstunden. Am heutigen «Tag der pflegenden Angehörigen», würdigen zahlreiche Organisationen den unermüdlichen Einsatz dieser Menschen.

Es gibt auch schöne, witzige Erlebnisse

Bis vor drei Jahren hat Erich Niggli weiterhin gearbeitet – und sich auch zu Hause um Hanni gekümmert. «Die Pflege und Betreuung meiner Frau hat bis dahin gut funktioniert», blickt er zurück. «Doch nachdem ich altershalber meinen Job aufgegeben hatte, wurde es streng.» Er sagt offen:

«Es fiel mir manchmal schwer, die Nerven zu behalten. Mir fehlte die Abwechslung.»

Der gelernte Gipsermeister erzählt von seinem äusserst herausfordernden Alltag und betont dabei, er habe sich stets dagegen gewehrt, seine Frau in ein Heim zu bringen. «Ihre Krankheit war für mich eine Tatsache, die ich einfach akzeptiert habe. Mir blieb gar nichts anderes übrig.» Bezüglich seiner Hobbys, zum Beispiel die Fischerei, musste er zurückstecken.

Wenn er gegenüber Hanni das Thema Demenz zur Sprache brachte, reagierte sie schnell gereizt. «Es fiel ihr schwer, einzugestehen, dass sie krank ist.» Nach einem ersten epileptischen Anfall vor zwei Jahren ging es weiter bergab. Bald konnte sie keine ganzen Sätze mehr bilden. Erich Niggli musste die Türen abschliessen und die Schlüssel verstecken, damit seine Frau das Haus nicht verlassen konnte.

«Sie ist mehrmals einfach so gegangen, zweimal mussten wir sogar die Polizei rufen. Klar hatte ich in diesen Momenten Angst um sie.»

Doch Erich Niggli beschreibt auch schöne, witzige Erlebnisse. So zum Beispiel, wenn er und Hanni gemeinsam spazieren gehen. «Sie kennt dann alle, spricht mit jedem und ist sehr direkt. Am liebsten mag sie kleine Kinder.» Und sie sei eine «Musikfanatikerin». Gemeinsam Musik zu hören, das gefalle ihr.

Erich Niggli nahm Hilfe in Anspruch. Denn alleine hätte er es nicht geschafft. Die Pro Senectute kam regelmässig vorbei, am Morgen kümmerte sich die Spitex um seine Frau. Eine durch die Organisation Kiss vermittelte Chamerin begleitete Hanni Niggli auf ihren Spaziergängen. «Sie mag Bewegung und es tut ihr gut.» Und Erich Niggli besuchte die Angehörigen-Treffen von Alzheimer Zug. Er sagt:

«Das half mir sehr. Den Austausch mit anderen erachte ich als sehr wichtig.»

Entlastung brachte auch das Tagesheim im Pflegezentrum Ennetsee, das sich nur wenige Minuten vom Haus der Nigglis befindet. Hier verbrachte Hanni Niggli jeweils zwei Tage pro Woche. «Das waren für mich kleine Verschnaufpausen», sagt ihr Mann. «Sie kam jeweils müde, aber fröhlich nach Hause von diesen Aufenthalten.»

Respekt vor dem Alleinsein

Im Jahr 1962 haben sich Erich und Hanni Niggli ineinander verliebt. 1971 haben sie in Solothurn geheiratet und später zwei Kinder bekommen. Auch wenn Erich Niggli seine Frau nie in ein Pflegeheim geben wollte, ist jetzt der Moment gekommen. Weil das Tagesheim für einen weiteren Aufenthalt unter der Woche nicht zur Verfügung steht, hat sich Niggli um einen dauerhaften Platz gekümmert. In dieser Woche ist seine Frau umgezogen. Der pensionierte Chamer hat gemischte Gefühle:

«Einerseits ist es eine Erleichterung für mich. Doch ich habe grossen Respekt vor dem Alleinsein.»

Klar werde er seine Frau vermissen. Doch er habe das Gefühl, sie sei im Pflegezentrum gut aufgehoben. Es beruhigt ihn, dass seine Frau noch immer in seiner Nähe ist. Wegen des Coronavirus’ wird er sie aber nicht ganz so unkompliziert besuchen können. Auf die Frage, mit welchen Gefühlen er in die Zukunft blicke, sagt Niggli: «Ich lasse es auf mich zukommen.»

Informationen gibt es unter www.zug-fuer-angehoerige.ch und www.pflege-zug.ch